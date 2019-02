Handanovic racconta cosa significa essere capitano

Samir Handanovic, nel dopo gara di Inter-Rapid Vienna, si è soffermato ai microfoni di Sky Sport parlando anche del suo nuovo ruolo di capitano nerazzurro e di ciò che rappresenta per lui.

Cosa significa per te la fascia da capitano?

"La fascia non è un titolo nobiliare o un trofeo, ma una grande responsabilità e indossarla qui all'Inter anche un privilegio. Per me è importante però spero che lo sia ancor di più per i miei compagni nel potergli dare una mano, ma non serve solo uno che porti la fascia, ne servono 5-6 che tirano il gruppo, poi ha poca importanza chi la porta".

Qual è stato il tuo primo pensiero quando ti hanno comunicato che saresti diventato il nuovo capitano dell'Inter?

"Per me non è cambiato niente. Io continuo a comportarmi come facevo prima. Certo è che il comportamento del capitano è sotto la lente d’ingrandimento e quindi cerco di fare come ho sempre fatto e se c'è bisogno cerco di aiutare e fare quello che deve fare il capitano".

