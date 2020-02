Handanovic verso il derby: l'attesa e le speranze dell'Inter

Samir Handanovic continua a preoccupare l'Inter in vista dell'imminente derby contro il Milan.

Si aspettava la giornata di venerdì per avere eventuali aggiornamenti sull'infortunio alla mano (una infrazione del dito mignolo) rimediata dal portiere e capitano nerazzurro una settimana fa. Ma dalla Pinetina filtra un assordante silenzio.

Secondo quanto confermato dalla 'Gazzetta dello Sport', infatti, lo sloveno non ha effettuato nessun test con il pallone nel corso degli allenamenti cui si è sottoposto il resto della squadra ad Appiano Gentile.

L'impressione è che Antonio Conte e lo staff della Beneamata vogliano rimandare ogni tipo di decisione all'ultimo momento possibile, permettendo a Handanovic di recuperare con calma e provando a evitargli nel frattempo ogni possibile rischio.

Ci sarà quindi ancora da aspettare per capire se possa recuperare in extremis in vista della sfida con i cugini del Milan.

