Hantuchova, spara a zero contro Swiatek e i comportamenti da diva. L’attacco ai tennisti, si salvano solo Sinner e Alcaraz

Comportamenti da diva e nessuna disponibilità. L’ex tennista Daniela Hantuchova spara a zero contro Iga Swiatek. La ceca che dopo il ritiro ha avuto un ruolo dirigenziale nel torneo di Madrid rivela i comportamenti di tennisti e tenniste, e ci va giù pesante. Gli unici che si salvano dalle critiche sono Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.

La giornata nera nel 2025

L’ex tennista ceca, che è stata anche numero 5 del mondo, racconta alcuni retroscena che ha vissuto come tramite tra giocatori e organizzatori per il torneo di Madrid. E in particolare fa riferimento al 2025 quando l’evento della Caja Mágica subì una giornata da incubo con interruzione della corrente e partite sospese. Nel corso di un podcast Hantuchova racconta: “Era una situazione gravissima, una mezza apocalissi. Ma in quella situazione così surreale arriva la psicologa di Iga Swiatek e mi dice che aveva chiesto un pollo caldo per la mattina successiva alle 11. Sono rimasta senza parole. Come potevo fare a scaldarlo? Avrei dovuto accendere un fuoco”.

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I comportamenti da diva di Iga

L’attacco di Hantuchova nei confronti di Iga Swiatek non si ferma qui. Le parole al podcast Kanar+ contro la polacca hanno fatto subito il giro del web ricevendo una grossa eco soprattutto in Polonia: “Una volta è venuta da me per darmi la sua roba sporca domandandomi cosa dovesse farci. Non mi immagino nessuno della generazione precedente a questa fare una cosa del genere”.

Si salvano solo Sinner e Alcaraz

Le parole di Hantuchova però non riguardano solo i comportamenti e le assurde richieste di Iga Swiatek ma si allargano più in generale a tutti i tennisti, anche se l’accento la ceca lo pone soprattutto in ambito femminile. Del resto non è un segreto che la WTA stia vivendo un momento piuttosto complicato anche dal punto di vista economico con le richieste degli atleti che si fanno sempre più importanti. Hantuchova rivela che molto spesso alle richieste non fa seguito nessuna disponibilità: “Tenniste e tennisti vogliono guadagnare sempre di più ma non sono per nulla interessati a far crescere lo sport. Un anno dovevamo realizzare dei contenuti per lo sponsor principale del torneo ma non sono riuscita a convincere nessuno dei primi 5 al mondo a concedere 10 minuti di tempo. Solo Alcaraz e Sinner hanno accettato senza esitazione”.