La squadra di Maurizio Sarri stacca il pass per la League Phase della Conference, grazie al gol partita del suo centravanti: partita difficile ma qualificazione meritata

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

L’Atalanta di Maurizio Sarri si qualifica per la fase campionato della UEFA Conference League, superando di misura l’Hapoel Tel Aviv sul neutro di Miskolc (Ungheria), chiamato ad ospitare il secondo round del doppio confronto valido per i playoff del torneo continentale. Decide Gianluca Scamacca con un gol fondamentale per la stagione della Dea.

In un primo tempo tutto sommato frizzante, prevalgono sostanzialmente due aspetti: l’aggressività dell’Hapoel, sempre pronto a riconquistare palla nei 30 metri bergamaschi, e l’ottimo palleggio dell’Atalanta, che quando riesce ad uscire palla al piede sulla propria trequarti ha sempre la possibilità di puntare la metà campo avversaria e rendersi pericolosa. Samardzic, una forza della natura quando punta e va via. Se solo mettesse a referto qualche gol in più… Forse sarebbe valutato per il talento che è.

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Nella ripresa, cala alla distanza anche Samardzic e Sarri se ne accorge, affidandosi alle qualità di De Ketelaere e Pasalic. E al 72′, arriva l’episodio che rompe gli indugi: il tap-in vincente di Gianluca Scamacca porta avanti l’Atalanta e sblocca una partita complicata, figlia di un equilibrio che fonda le sue radici sulla gara d’andata. La zampata vincente del centravanti romano, però, vale tantissimo. Dal punto di vista sportivo ed economico.