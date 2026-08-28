Hapoel-Atalanta, moviola: al fischio finale la rabbia del tecnico di Tel Aviv, cosa è successo e perché si è giocato in Ungheria

La prova dell’arbitro Schlager al DVTK Stadion di Miskolc nel ritorno dei playoff di Conference League analizzata al microscopio, il fischietto tedesco ne ha ammoniti 5

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Pochi grattacapi per l’arbitro nel ritorno dei playoff di Conference: polso fermo, cinque ammonizioni giuste, un possibile penalty negato in osservanza alle regole rigide sui “rigorini” ma ha ragione a lamentarsi l’Hapoel per il recupero troppo corto. Vediamo cosa è successo.

Hapoel-Atalanta, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. La gara si è disputata in Ungheria a causa dell’impossibilità per le squadre israeliane di giocare le partite casalinghe nel proprio Paese. L’Hapoel Tel Aviv, tra l’altro, conosce già bene questo impianto: al DVTK Stadion ha infatti vinto entrambe le gare precedenti con il punteggio di 2-0, prima contro i bulgari del Ludogorets al primo turno e poi contro i polacchi del Katowice al secondo. Primo giallo al 20′, è per Falcao che stende Samardzi. Al 52′ Kossounou con una spallata decisa mette giù Kraev in area. Schlager, però, lascia correre: per il direttore di gara il contatto non è sufficiente per assegnare un calcio di rigore.

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Le proteste dell’Hapoel

Al 58′ giallo per Mayembo. Regolare al 71′ il gol del neo-entrato Scamacca che da due passi deposita in rete sul tiro-cross di Bernasconi. All’84’ ammonito Coco. All’87’ giallo per simulazione per Toriel e al 91′ ammonito anche Chico. L’arbitro assegna 3′ di recupero e la gara finisce 0-1 ma il tecnico dell’Hapeol Barda protesta furiosamente con l’arbitro, contestandogli un recupero troppo corto. Mima il 4 con la mano a indicare che mancava 1′ da giocare. In effetti ci sono state sei sostituzioni nella ripresa che da sole valgono 3′ di recupero.

Chi è l’arbitro Schlager

37 anni il prossimo 8 dicembre, nativo di Rastatt nel Baden-Wurttenberg ma della sezione di Hügelsheim, bancario di professione, Daniel Schlager, la scelta dell’Uefa per Hapoel-Atalanta, i l 17 maggio 2017 diresse il poker della Germania Under 18 sugli azzurrini di Paolo Nicolato ad Aspac. Il 5 ottobre 2023, nel gironi di Conference arbitrò il 2-2 interno della Fiorentina col Ferencvaros e anche lo 0-0 del Bologna il 6 novembre scorso col Brann Bergen in Europa League al “Dall’Ara”. Dal 2022, Schlager è iscritto nella lista degli arbitri FIFA.Il 25 febbraio 2024, Schlager è diventato il primo arbitro a indossare una Refcam durante una partita di Bundesliga .

L’arbitro ha ammonito 5 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Waschitzki e Fritsch con Reichel IV uomo, Cortus al Var e Winter all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Falcao, Mayembo, Coco, Toriel, Chico.