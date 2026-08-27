La Dea sfida gli israeliani in Ungheria per blindare l'accesso alla fase campionato dopo lo 0-0 dell'andata: tutte le info sulla gara

L’Atalanta, dopo il successo contro il Sassuolo alla prima di campionato, torna in campo per la trasferta dei playoff di Conference League contro l’Hapoel Tel Aviv. All’andata, la sfida è terminata con un pari a reti inviolate: dunque, con un risultato che lascia aperto qualsiasi scenario, la squadra di Maurizio Sarri dovrà guadagnarsi l’accesso alla fase campionato del torneo lontano dalle mura amiche, con esattezza sul neutro del DVTK Stadion di Miskolc, in Ungheria. Di seguito, la guida completa al match e le probabili formazioni.

Hapoel-Atalanta, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La sfida tra Hapoel Tel Aviv e Atalanta è in programma questa sera, giovedì 27 agosto, alle 21 al DVTK Stadion di Miskolc, in Ungheria. Il fischio d’inizio è fissato alle 20. La partita sarà visibile in diretta tv per gli abbonati su Sky Sport Uno, canale 201, e su Sky Sport Calcio, canale 202. Chi preferisce lo streaming potrà seguirla su NOW e su SkyGo, l’app dedicata agli abbonati satellitari. Per chi invece vuole assistere alla sfida gratuitamente, la copertura in chiaro è garantita da TV8, al canale 8 del digitale terrestre.

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Partita: Hapoel Tel Aviv-Atalanta

Hapoel Tel Aviv-Atalanta Giorno: giovedì 27 agosto

giovedì 27 agosto Orario: 20

20 Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, TV8

Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, TV8 Diretta streaming: SkyGo, NOW, tv8.it

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Come arrivano le squadre al match

Sarri si gioca il primo vero esame della sua Atalanta. I nerazzurri devono blindare la qualificazione in Conference League contro l’Hapoel Tel Aviv, con novanta minuti e gli eventuali supplementari a decidere chi passa il turno. All’andata le due squadre si sono studiate senza sbloccarsi, con lo 0-0 del Gewiss Stadium arrivato grazie a due portieri attenti più che a un digiuno degli attacchi.

Il percorso che ha portato le due squadre fin qui racconta due storie diverse. La Dea è entrata in scena direttamente ai playoff. L’Hapoel Tel Aviv ha invece già superato due turni preliminari, eliminando il Ludogorets con un 2-0 casalingo e un 2-2 in trasferta, poi il GKS Katowice, vinto 2-0 all’andata e chiuso con una sconfitta di misura, il 2-1 subito al ritorno, che non ha però compromesso il passaggio del turno.

Le probabili formazioni

Sarri si schiera con il 4-3-3, con De Ketelaere che completa il tridente offensivo insieme a Scamacca e Raspadori. A centrocampo agiscono Ederson, Gaetano e Pasalic, mentre in difesa Zappacosta e Bernasconi presidiano le fasce con Kossounou e Scalvini al centro. Tra i pali c’è Carnesecchi.

ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Zappacosta, Kossounou, Scalvini, Bernasconi; Ederson, Gaetano, Pasalic; De Ketelaere, Scamacca, Raspadori. Allenatore: Maurizio Sarri

Sul fronte opposto, Barda punta su Boateng come riferimento offensivo. L’attaccante è recuperato, anche se le sue condizioni resteranno sotto osservazione fino al fischio d’inizio. Alle sue spalle agisce Toriel, in vantaggio su Owusu e unica variazione rispetto all’undici visto nella gara d’andata, supportato da Alkoukin e Altman. La difesa a quattro è completata da Coco, Moyembo, Chico e Leidner davanti a Tzur.

HAPOEL TEL AVIV (4-2-3-1): Tzur; Coco, Moyembo, Chico, Leidner; Falcão, Kraev; Toriel, Alkoukin, Altman; Boateng. Allenatore: Elyaniv Barda.