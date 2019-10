Hayes: "Con Sassari servirà il nostro pubblico"

Il centro della San Bernardo Cantù Kevarrius Hayes ha parlato in vista della sfida di domenica contro la Diinamo Sassari: "Domenica avremo bisogno della carica del nostro pubblico".

Hayes è stato il migliore nella vittoria contro Trento: "È stata una grande vittoria per noi, arrivata nel momento del bisogno e che ora ci permette di guardare avanti con serenità e fiducia in noi stessi. Inoltre, un successo come quello su Trento ci consente di allenarci ancora meglio in settimana, tornando a competere e a sfidarci durante gli allenamenti con grande entusiasmo, cosa che dopo una sconfitta può venire a mancare. Siamo felici e consapevoli del fatto che, se vogliamo ottenere dei risultati come quello di domenica scorsa, dobbiamo giocarem insieme, di squadra. Continueremo a migliorare e a lottare per Cantù".

SPORTAL.IT | 24-10-2019 13:01