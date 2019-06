Haynes avvisa Venezia: "Questo è solo l'inizio"

Marquez Haynes appare soddisfatto dopo la vittoria sudatissima della Reyer Venezia sulla Dinamo Sassari, ma non intende distrarsi nemmeno per un istante. E le sue parole, a fine partita, sono molto chiare in tal senso: "Questo è solo un 1-0, è solo la prima battaglia vinta. Siamo appena all'inizio, e ci manca ancora un po' per arrivare al nostro massimo livello".

Fondamentale per gli orogranata aver recuperato il loro capitano nel momento cruciale della stagione. E Haynes detta la linea: "Io mi sento bene e la squadra è davvero forte, ma sarà davvero lunga. Dobbiamo continuare a giocare come abbiamo fatto stasera, rispettando il fattore casa. Dobbiamo sfruttare il buon momento e continuare a migliorarci".

SPORTAL.IT | 10-06-2019 23:10