Haynes trascina Venezia contro Trento

Umana Reyer Venezia – Dolomiti Energia Trentino 80-77 (Serie in equilibrio sull'1-1)

Una grande Venezia, capace di rimontare, dilagare, soffrire, e nuovamente allungare (e nuovamente soffrire), fa sua Gara 2, riportando la serie in parità. Per gli uomini di De Raffaele (espulso nel secondo quarto, come Sutton), fa tutto un fenomenale Marquez Haynes, che mette a referto 26 punti con uno scintillante da 5/6 3. Per la Dolomiti, Gutierrez e Franke guidano i tabellini (abbastanza distribuiti con 10 giocatori a punti, e sette sopra quota sette in una partita a basso punteggio per gli ospiti) con 14 e 13 punti, rispettivamente.

Dopo il 5-0 ed il 7-2 iniziale da parte degli ospiti, gli Orogranata con un parziale di 23-7 costruiscono il primo strappo, su cui gestiranno per tutta la partita, con Venezia che nel secondo quarto allunga ulteriormente, fino al +22 dell'intervallo, figlio di una seconda frazione da 19 a 9 per la Reyer. L'Aquila mostra segni d'orgoglio nel terzo quarto, riportandosi sotto di 5 a 10 minuti dalla fine, arrivando anche fino al -3 nel quarto quarto, ma Jenkins ed Haynes salgono nuovamente in cattedra riportando Venezia alla doppia cifra di vantaggio. Il Taliercio rimane tuttavia col fiato sospeso fino alla fine, con Trento capace di rientrare fino al -2 a 12 secondi dalla fine ed il -1 a 5 secondi dalla fine. ma alla fine la Reyer fa sua Gara 2 grazie ai liberi ed al canestro di Cerella allo scadere, con la preghiera di Flaccadori che è troppo lunga. La serie si sposta ora a Trento, sulla perfettà parità.

In collaborazione con basketissimo.com

SPORTAL.IT | 27-05-2018 23:15