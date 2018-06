Hearthstone, arriva eSport Calendar: ecco cos'è e come funziona

Cari fan di Hearthstone, vi presentiamo eSports Calendar: si tratta di una piattaforma dedicata ai player e agli appassionati del famoso videogioco di carte collezionabili pubblicato da Blizzard Entertainment. Tutti i migliori tornei ed eventi nazionali e internazionali saranno presenti nel sito. Un vero e proprio calendario sempre aggiornato, a disposizione di tutti.

Già perché non importa che siate giocatori professionisti o player che si affacciano per la prima volta al mondo del gaming competitivo, eSport Calendar può essere utilizzato da chiunque voglia testare le proprie abilità ad Hearthstone, cercando di scegliere il torneo più adatto. Il portale sarà aggiornato ogni mese con l’inserimento delle competizioni presenti nei diversi siti.

Il gamer non dovrà fare altro che aprire il calendario e cliccare sull’icona interessata; si aprirà un pop-up con tutte le informazioni utili per selezionare il miglior torneo. I player conosceranno così il luogo dove si svolgerà la competizione, se sia dal vivo o online, in quale modalità (se “open”, “major” o “championship tour”) termini e scadenze per l’iscrizione, regolamento e soprattutto i premi in palio.

eSports Calendar è uno strumento utile e di supporto per tutti i videogiocatori a qualsiasi livello che vogliano competere a Hearthstone, per agevolarli nella costruzione della loro carriera nel mondo degli sport elettronici. Per ora il sito è in fase di completamento e la sezione mobile ancora non c’è. Prossimamente dovrebbe essere possibile registrarsi al portale, così da rendere il servizio personalizzato, e si pensa di aggiungere anche altri titoli.

HF4 | 26-06-2018 09:00