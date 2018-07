Hearthstone Global Games: ecco i 4 gamer della nazionale italiana

Tutto pronto per gli Hearthstone Global Games: a partire dal 17 luglio comincerà il torneo del titolo di carte collezionabili pubblicato da Blizzard. In gara 48 paesi, incluse molte nazioni europee, che si sfideranno in competizioni trasmesse in diretta su Twitch.

Il player con più punti competitivi che parteciperà al torneo sarà il caposquadra del proprio paese, mentre gli altri 3 gamer della squadra saranno selezionati in base ai voti della community. La prima fase prevede un tabellone in formato svizzero, che comprende tutti i 48 team. I round si giocheranno fino ai primi di settembre, quando resteranno solo 16 squadre. Gli ottavi di finale, invece, saranno svolti nel formato doppio torneo e avranno una durata di 2 settimane a settembre fino a stabilire gli 8 team che si sfideranno ai playoff alla BlizzCon 2018.

Quest’anno parteciperà anche la nazionale italiana di eSports. Come abbiamo detto, il capitano che rappresenterà ogni paese è stato selezionato a seconda del punteggio ottenuto alla fine della prima stagione competitiva di Hearthstone. Mentre gli altri tre player della squadra sono stati decisi dai voti online dei giocatori di tutta la nazione. Ecco i nomi dei gamer azzurri: il Capitano, Andrea “SCACC” Scaccia degli Exeed Esports, Marco “Turna” Castiglioni, il player tricolore più vincente di Hearthstone a livello nazionale e internazionale, Dario “Pool8” del team QLASH e Francesco “Meliador” Leoni, new entry della squadra dei Samsung Morning Stars.

