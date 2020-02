Hellas: contro il Cagliari senza un attaccante

Per il match del Bentegodi contro il Cagliari l'Hellas Verona dovrà fare a meno di Fabio Borini.

L'ex attaccante del Milan, arrivato a gennaio, ha riportato una lesione di primo grado al retto femorale che lo terrà ai box per due settimane.

La gara contro gli scaligeri sarà determinante per il futuro di Rolando Maran: secondo la Gazzetta dello Sport il suo futuro verrà deciso proprio in base al risultato che otterrà domenica. In caso di sconfitta, il nome caldo per sostituirlo è quello di Davide Ballardini.

SPORTAL.IT | 19-02-2020 13:58