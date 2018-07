Hellas, Grosso pesca in casa Milan

L’Hellas Verona ha messo nel mirino Alessandro Plizzari.

Il giovane portiere rossonero, protagonista negli Europei Under 19 con la maglia dell’Italia, sarebbe uno dei principali obiettivi di mercato per il club di Maurizio Setti.

Il Milan non ha intenzione di cedere il giocatore a titolo definitivo, ma sarebbe disponibile a lasciarlo partire in prestito per permettergli di giocare con più continuità.

SPORTAL.IT | 31-07-2018 15:50