Hellas, infortunio per Colombatto

L’Hellas Verona sul proprio sito ufficiale ha comunicato l’infortunio di Santiago Colombatto.

Il mediano in prestito dal Cagliari è sceso in campo in dieci partire con la squadra di Fabio Grosso e ha realizzato una rete nella vittoria sul campo del Crotone.

L’argentino classe 1997 si è infortunato alla spalla e questo è il comunicato: “L'Hellas Verona FC comunica che il calciatore Santiago Colombatto è stato sottoposto, presso l'ospedale 'Sacro Cuore' di Negrar, ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una lussazione dell’acromion claveare della spalla sinistra. I tempi di recupero saranno valutati in base all’evoluzione del quadro clinico”.

Per sostituire Colombatto nel big match contro il Palermo, mister Grosso sta valutando due diverse alternative: una porta a Pawel Dawidowicz, ex della sfida, e l'altra a Luca Marrone.

Più difficile la pista che porta a Luca Danzi, che per caratteristiche sarebbe il regista di riserva, ma finora l’Under 20 italiano non ha ancora collezionato un solo minuto in serie B in questa stagione.

SPORTAL.IT | 21-11-2018 22:05