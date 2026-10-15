Un’opera strategica che segna l’addio progressivo al Marcantonio Bentegodi , l’impianto di Piazzale Olimpia inaugurato nel 1963 — teatro dei trionfi più grandi, dallo Scudetto del 1985 alle Notti Mondiali di Italia ’90 — ma ormai distante dagli standard attuali di sostenibilità, comfort e sfruttamento commerciale.

Il futuro dell’ Hellas Verona compie un passo concreto verso una svolta infrastrutturale che punta a ridisegnare il volto della città e la storia del club. Con la consegna formale al Comune dello studio di fattibilità e del masterplan preliminare avvenuta lo scorso 30 settembre , la società gialloblù ha dato il via all’iter finalizzato alla costruzione della sua nuova casa.

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Un impianto da trentamila posti pensato per lo spettatore

Il progetto, affidato alle matite del prestigioso studio internazionale di architettura e design Gensler (già leader globale nella progettazione di arene sportive), punta a eliminare la struttura dispersiva del vecchio stadio. Gli spalti verranno edificati a ridosso del rettangolo verde, eliminando ogni traccia della vecchia pista di atletica per ricreare quel classico effetto catino che spinge la squadra nelle gare casalinghe.

La capienza toccherà circa 32.000 posti, tutti coperti e conformi alle normative UEFA per ottenere l’omologazione internazionale, fattore che permetterà all’impianto di ospitare incontri europei per club e partite delle nazionali maggiori. Non a caso, l’obiettivo dichiarato è rendere la struttura un fiore all’occhiello perfettamente operativo per ospitare i match di UEFA Euro 2032.

La vera rivoluzione riguarda la polifunzionalità della struttura, pensata per vivere ed essere vissuta ben oltre i novanta minuti della domenica.

Vivere lo stadio ogni giorno tra spazi commerciali e green

Il nuovo polo dell’Hellas Verona rimarrà aperto sette giorni su sette, integrando all’interno e lungo il perimetro aree commerciali, ristoranti, il nuovo store ufficiale, un museo interattivo dedicato alla storia del club e spazi polivalenti per concerti ed eventi dal vivo.

Grande attenzione anche all’impatto ambientale, con l’utilizzo di materiali ecologici e l’installazione di pannelli fotovoltaici sulla copertura per coprire gran parte del fabbisogno energetico quotidiano in autonomia.

Trecento milioni di investimento e tempi certi

Sotto il profilo economico, la realizzazione dell’opera richiederà un investimento di circa trecento milioni di euro, coperti interamente da capitali privati grazie all’intervento di fondi specializzati in infrastrutture e partner commerciali.

Il percorso burocratico si affiderà alle agevolazioni della legge sugli stadi, uno strumento normativo che snellisce i passaggi amministrativi e prevede la dichiarazione di pubblica utilità d’intesa con la giunta comunale (a cui è già stato presentato il documento iniziale di fattibilità DOCFAP).

L’obiettivo della dirigenza è chiudere l’iter autorizzativo e la conferenza dei servizi entro dodici mesi per arrivare alla posa della prima pietra nel 2028. Per quanto riguarda il cantiere, i lavori procederanno per lotti funzionali.

Una delle curiosità logistiche più interessanti del piano riguarda proprio i circa tre anni previsti per i lavori: per evitare disagi alla tifoseria e scongiurare un trasloco fuori provincia, il progetto prevede l’ampliamento temporaneo dell’attuale impianto Olivieri in via Sogare, garantendo alla squadra un “piano B” per continuare a giocare nei confini cittadini durante la ricostruzione.

Impatto urbano e valore per la città

Per il club, la proprietà dello stadio rappresenta una necessità economica imprescindibile per incrementare i ricavi da botteghino, sponsor ed eventi, colmando il divario con i club di vertice. Il progetto garantirà inoltre accessi dedicati e standard di sicurezza avanzati per famiglie e tifosi con disabilità.

I benefici si estenderanno all’intero quartiere attraverso una profonda riqualificazione urbanistica: la mobilità della zona verrà ripensata con parcheggi sotterranei e ampie aree verdi, riducendo il traffico nei giorni delle partite e migliorando i collegamenti stradali e con la stazione.

Tra le curiosità del masterplan spicca anche la volontà di realizzare, in sinergia con la nuova arena, una rete di quattro campi da calcio adiacenti destinati al settore giovanile e alle squadre femminili, trasformando l’area in una vera e propria “cittadella” dello sport scaligero.

La sfida per i tifosi, storicamente legati alle gradinate del Bentegodi, sarà quella di trasferire la stessa passione viscerale all’interno della nuova casa gialloblù.