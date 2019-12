Juric, dopo il 3-3 conseguito con il Torino, ha deciso di portare la squadra in Tunisia. Un mini ritiro per allenarsi in vista degli impegni del prossimo anno, a partite dalla prima gara ufficiale, il 5 gennaio contro la Spal.

I gialloblu resteranno alcuni giorni in Tunisia e, domenica prossima, giocheranno una partita amichevole contro il Club Africain (match in programma allo stadio olimpico di Rades). Un mini ritiro al caldo per l'Hellas.

SPORTAL.IT | 19-12-2019 10:04