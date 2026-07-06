Henderson, assurdo infortunio al polso mentre festeggia dopo Messico-Inghilterra: caduta incredibile

Dalla gioia per il successo sul Messico al dramma dopo il triplice fischio: il veterano inglese cade durante i festeggiamenti e viene trasportato in ospedale

Giornalista pubblicista. Lo affascinano, da sempre, le categorie minori e i talenti in erba. Ha fiuto per la notizia e per gli emergenti. Calcio, basket, motori: ci pensa lui

Una notte da ricordare, ma con un finale decisamente inatteso. L’Inghilterra ha superato il Messico per 3-2 e ha conquistato il pass per i quarti di finale del Mondiale al termine di una partita complicata e sofferta. Nel clima di entusiasmo seguito al triplice fischio, però, arriva un episodio che nessuno avrebbe immaginato: Jordan Henderson si infortuna mentre celebra il successo con i tifosi inglesi. Un incidente tanto curioso quanto sfortunato, che ha costretto il centrocampista a lasciare lo stadio in barella e a essere trasportato in ospedale.

Henderson si fa male durante la festa

L’episodio è avvenuto pochi istanti dopo la conclusione della sfida vinta dagli inglesi contro il Messico. Henderson, raggiunto il settore occupato dai sostenitori della nazionale per condividere la gioia della qualificazione, è rimasto vittima di una caduta mentre rientrava verso il terreno di gioco. Il 36enne centrocampista del Brentford ha infatti cercato di scavalcare un tabellone pubblicitario, ma lo ha urtato, cadendo e appoggiando le braccia al momento dell’impatto, riportando un infortunio al polso. L’infortunio è apparso subito serio: lo staff medico è intervenuto immediatamente e, dopo le prime cure a bordo campo, il giocatore è stato trasportato fuori dallo stadio in barella per essere accompagnato in ospedale.

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Accertamenti in ospedale

Dopo il trasferimento nella struttura sanitaria di Città del Messico, Henderson è stato sottoposto agli esami necessari per valutare l’entità del trauma. Il centrocampista non ha potuto fare ritorno con il resto della squadra nel ritiro di Kansas City, rimanendo sotto osservazione in attesa degli accertamenti strumentali. Pur avendo avuto uno spazio limitato in campo in questo Mondiale — appena sei minuti nella gara contro Panama — Henderson rappresenta uno dei leader dello spogliatoio inglese grazie alla sua esperienza e al suo ruolo di riferimento per il gruppo.

Tuchel preoccupato: “L’infortunio al polso sembra grave”

Al termine della partita, anche il commissario tecnico Thomas Tuchel ha espresso tutta la sua preoccupazione per le condizioni del centrocampista, senza riuscire a godersi completamente la qualificazione ai quarti: “Non possiamo goderci del tutto questo momento sapendo che lui non è qui. L’infortunio al polso sembra grave, non va bene per niente”. Parole che testimoniano quanto Henderson continui a essere una figura centrale all’interno del gruppo, indipendentemente dal minutaggio in campo. Ora l’attenzione della nazionale inglese è rivolta all’esito degli esami, nella speranza che l’infortunio sia meno importante del previsto e che il veterano possa restare al fianco dei compagni nel prosieguo del Mondiale.