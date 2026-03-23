Henin sempre più anti-Sinner: "Per Alcaraz un vantaggio esser uscito subito a Miami, tornerà forte e riposato"

Fanno ancora discutere le analisi dell'ex numero 1 belga: dopo aver minimizzato il trionfo di Jannik a Indian Wells, ecco la previsione che "rincuora" Carlitos.

Qualche giorno fa aveva confessato: “La vittoria di Jannik Sinner a Indian Wells non mi ha impressionato più di tanto“. Adesso Justine Henin fa discutere per un altro giudizio particolare, stavolta su Carlos Alcaraz. La precoce uscita di scena dello spagnolo dal secondo torneo del Sunshine Double potrebbe rivelarsi, a conti fatti, un vantaggio in vista della stagione sulla terra battuta, dove Carlitos sulla carta ha i mezzi per arrivare fino in fondo su più fronti e dove ha anche più punti da difendere nella classifica ATP. Una sorta di “carezza” allo spagnolo da parte dell’ex numero 1 del tennis femminile.

Alcaraz ko a Miami, ma per Justine Henin sarà un vantaggio

Se per tanti il ko di Alcaraz contro Korda è stato un oggettivo fallimento, per la campionessa belga potrebbe rivelarsi quasi un assist. “Prima di tutto dobbiamo rendere merito alla più grande vittoria di Korda nella sua carriera“, ha esordito Henin a Eurosport France. “I giocatori restano in ombra durante l’anno quando giocano contro Alcaraz e Sinner, succede quando perdono ma anche quando li battono. In realtà sono solo esseri umani. Io credo sinceramente che Alcaraz trarrà beneficio da questa sconfitta. Potrebbe essere un’occasione d’oro per vederlo al top a Monte Carlo. L’anno scorso è successo proprio questo”.

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Sinner e Alcaraz: la previsione di Henin sulla stagione sulla terra

Sono convinta che questa vittoria significherà molto di più per Korda di quanto questa sconfitta possa significare per Alcaraz”, ha proseguito Henin ‘minimizzando’ le conseguenze della sconfitta per l’attuale numero 1 della classifica. “Sappiamo bene che Alcaraz odia perdere e che è venuto a Miami con l’obiettivo di ottenere qualcosa di più importante, ma non vanno fatti drammi per la sua eliminazione. Non ha perso nulla della sua magia solo perché ha affrontato due tornei più impegnativi. Gli è mancata un po’ di energia, un po’ di resistenza, il che è perfettamente comprensibile considerando ciò che ha realizzato nell’ultimo anno“.

In Spagna ci vanno duro su Carlos dopo il flop: “È in crisi nera”

E infine Henin ha aggiunto: “Alcaraz tornerà sulla terra battuta più forte e riposato“. Una profezia che ha fatto storcere il naso ai tifosi di Sinner sui social, che hanno iniziato a inserire la belga nella folta schiera degli “anti-Jannik”. Improbabile che Justine abbia una predilezione per Alcaraz, di certo la sua teoria “indulgente” nei confronti del murciano non è condivisa da esperti e addetti ai lavori spagnoli. Come in occasione della sconfitta di Indian Wells contro Medvedev, la battuta d’arresto di Carlos in Florida ha innescato processi e sentenze. Per molti Alcaraz è in crisi nera: dicevano lo stesso di Sinner fino a pochi giorni fa.