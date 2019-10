Hernandez già convinto da Pioli

Il terzino del Milan Theo Hernandez ai microfoni di Sky ha parlato del nuovo allenatore Stefano Pioli: "Credo che per un allenatore sia meglio iniziare dall'inizio invece che subentrare a stagione in corso, ma sono cose che nel calcio capitano. Ora abbiamo un allenatore che è molto bravo, sono sicuro che faremo grandi cose con lui. Io lavoro ogni giorno per essere titolare, nelle ultime partite ci sono riuscito e spero di giocarle tutte. Sono venuto qui per lavorare duro, per giocare e per fare la storia del Milan".

"Non conoscevo Pioli – confessa -, è un allenatore a cui piace giocare bene a calcio. Credo che con lui possiamo fare grandi cose, perchè è un allenatore molto bravo, con concetti chiari. La prima cosa che ci ha detto è che dobbiamo lavorare duro e non possiamo lasciare che i nostri tifosi siano arrabbiati, anche se è normale per come stiamo andando. Quello che dobbiamo fare è lavorare duro per riportarli dalla nostra parte e farci sostenere".

SPORTAL.IT | 16-10-2019 19:33