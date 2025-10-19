Hernanes fa infuriare tifosi Roma e Napoli tra profezie e battute: ecco cosa ha detto

Hernanes scatena polemiche con i tifosi di Roma e Napoli: “Meno male che la Roma ha perso”. Le sue parole a Dazn fanno infuriare i social

Bufera dopo Roma-Inter e Torino-Napoli. Il commento di Hernanes, ex centrocampista di Lazio e Inter oggi opinionista su Dazn, ha acceso la miccia tra i tifosi giallorossi e non solo. Le parole del “Profeta” brasiliano, pronunciate con tono ironico, hanno scatenato un’ondata di polemiche sul web.

L’analisi di Hernanes su Roma-Inter

Inizialmente, l’ex giocatore ha fornito un’analisi lucida della partita Roma-Inter: “Nel primo tempo sembravano due squadre di livelli diversi: l’Inter aveva in mano il gioco e la Roma non riusciva ad attaccare. Sembravano timidi, ma poi nel secondo tempo hanno cambiato e si è vista una Roma interessante. L’Inter è il miglior attacco del campionato, ma ha dovuto difendersi.”

Un commento equilibrato, almeno fino alla battuta che ha fatto infuriare i tifosi romanisti. Con un sorriso malizioso, Hernanes ha aggiunto: “Meno male che ha vinto l’Inter perché mi piace il calcio offensivo, ho un passato lì e poi è meglio che la Roma perda.” Una battuta che, nel contesto di una sconfitta pesante, non è stata digerita dai sostenitori della Roma, che hanno invaso i social con commenti di rabbia e ironia. C’è appunto chi scrive: “Da domani mattina disdetta immediata a DAZN”. E ancora: “E’ una vergogna sentirsi dire, per un abbonato regolare come me che non sfrutta nemmeno il pezzotto, un commento del genere. Vergogna DAZN, già fai schifo come servizio… Ma almeno gli opinionisti...!” E infine: “DAZN pensa di sorreggersi sulle tette rifatte della Leotta e sulla Meloni ragazzina tutta immagine e zero qualità. Poi arriva Hernanes che la fa fuori dal vaso. Male male male. Rivoglio SKY e Mediaset”

Le “profezie” sul Napoli

Non è la prima volta che il “Profeta” finisce al centro dell’attenzione per le sue dichiarazioni anche sul squadra di Antonio Conte. Infatti, prima di Torino-Napoli, Hernanes aveva previsto la vittoria dei granata ai microfoni di Dazn, giustificando poi la sua intuizione: “Il calcio non è solo materia, l’energia del Napoli è un po’ calata e la devono ritrovare. Per questo, per me, questo risultato non è allarmante ma è conseguenza di prestazioni che stavano facendo. Abbiamo, invece, visto oggi l’ascensione del Toro: la difesa che sempre subiva, oggi è stata messa a posto.”

Il “Profeta” divide ancora il pubblico

Tra battute sopra le righe e previsioni azzeccate, Hernanes continua a dividere i tifosi italiani. Tra i napoletani sui social c’è chi scrive: “Uccellaccio del malaugurio, sta parlando male del Napoli dalla prima giornata di campionato.” E ancora: “Sta aspettando solo questo, criticava le scorse settimane anche De Bruyne e McTominay facendoli passare per scarsi, che scarsi non sono”.

E infine: “Avrà anche ragione nel suo ruolo di opinionista nell’analisi di alcune cose tattiche che il suo occhio esperto vede a differenza di alcuni tifosi ignoranti, non capisco però l’accanimento contro il Napoli dalla prima giornata quando le altre squadre sono anche peggio…!”