Herrera in Italia: colpo di scena

Hector Herrera e il suo contratto con il Porto in scadenza a giugno hanno attirato diversi club.

In Italia sul messicano si erano fondate Inter e Roma, con Milan e Napoli in seconda fila. Negli scorsi giorni la società nerazzurra sembrava essere solidamente in vantaggio e pronta al doppio colpo a parametro zero Godin-Herrera.

Ma a differenza del difensore dell’Atletico Madrid, la coppia Marotta-Ausilio sarebbe stata battuta sul tempo, secondo quanto riferito da Tuttomercatoweb.com, dal direttore sportivo della Roma, Monchi.

Il dirigente giallorosso avrebbe convinto Herrera e il suo entourage a trasferirsi nella capitale a giugno, attirati da un progetto tecnico basato sul messicano, che prenderebbe il posto di Daniele De Rossi, sempre alle prese con l’infiammazione al ginocchio che lo sta tenendo fuori da novembre.

Monchi è riuscito a convincere anche la proprietà americana a investire in un grande colpo a parametro zero che possa aggiungere quella qualità a centrocampo che manca dopo le partenze di Radja Nainggolan e di Kevin Strootman.

Dopo un inizio di stagione difficile, dovuto ai tanti cambiamenti in sede di mercato, la Roma di Eusebio Di Francesco è rientrata nella corsa al quarto posto, ora occupato dalla Lazio lontana solamente due punti, con il Milan, quinto, a una lunghezza.

La proprietà vuole conquistare, per un altro anno, la qualificazione alla prossima Champions League e fare un percorso importante nella competizione europea, anche se sa benissimo che bissare il risultato della scorsa stagione, quando i giallorossi arrivarono alle semifinali, è molto difficile.

Per raggiungere la qualificazione alla Champions, Monchi vuole regalare Herrera a Di Francesco, metronomo del centrocampo del Messico e del Porto, prossimo avversario proprio dei giallorossi in Champions League, in programma il prossimo 12 febbraio a Roma l’andata e il ritorno sarà il 6 marzo.

SPORTAL.IT | 10-01-2019 21:15