Hertha, poker nell'anticipo. Pochi minuti per Piatek

L'Hertha Berlino ha conquistato la seconda vittoria su due partite dal ritorno in campo dopo lo stop per la pandemia. La squadra berlinese ha steso per 4-0 l'Union nel derby della Capitale tedesca, valido per la 27esima giornata di Bundesliga, grazie alle reti di Ibisevic, Lukabakio, Cunha e Boyata.

L'ex Milan Piatek in campo solo nel quarto d'ora finale. In classifica la squadra di Labbadia sale al decimo posto a quota 34 punti, mentre l'Union è dodicesimo a 30.

SPORTAL.IT | 22-05-2020 22:50