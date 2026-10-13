Da alpinista professionista, abituato a salire e scendere dalle montagne di tutto il mondo e su terreni molto diversi tra loro, ho scelto di concentrare la preparazione di questo progetto soprattutto sulla bicicletta. Era il mezzo con cui avevo meno esperienza e che avrei utilizzato maggiormente per spostarmi da una regione all’altra, da una montagna all’altra.

L’ultima impresa, che l’ha vista protagonista, l’ha costretta a un’indubbia preparazione fisica e mentale. Quale piano ha seguito per riuscire a impegnarsi per un mese consecutivo in un percorso così differenziato e variegato per mezzi e altitudine? Quale aspetto l’ha più provata?

L’estate della montagna, con le sue insidie e il fascino che si deve a un luogo in mutamento e evoluzione continua, è il presupposto dell’opera e dei progetti di Hervé Barmasse . Ridurre la sua molteplice e variegata attività, incasellare quanto costruito in un lavoro, nel mestiere è alquanto arduo perché è alpinista, narratore, scrittore e divulgatore della cultura della montagna. Ha da poco chiuso l’ennesima impresa Endurance – Italia, che ha spostato un po’ più in là ciò che definiamo, comunemente, come il concetto di estremo, quando lo sentiamo. In poco più di un mese ha raggiunto la vetta più alta di ogni regione italiana percorrendo la Penisola esclusivamente con le proprie forze: correndo, in bicicletta, a piedi e a vela per collegare le isole alla terraferma. La nostra conversazione vuole essere uno spunto di riflessione sul territorio, sul cambiamento climatico, su quanto ha visto e incamerato nel tentativo, fino a quando può essere esplorato, dell’impatto sull’Italia di questo caldo inarrestabile, con i suoi effetti. Settembre 2026 non è stato da meno: stando a quanto rileva Copernicus , è il secondo più caldo della storia e la temperatura è aumentata di 1,63 gradi. Hervé Barmasse , guida alpina in continuità con la tradizione di famiglia, ha compiuto imprese uniche come ascensioni e prime assolute sul suo Cervino, ma anche sulle vette più difficili e sfidanti in Himalaya, Patagonia, Pakistan e Nepal . È trascorso relativamente poco, quando lo contattiamo per fissare il vissuto di questa esperienza umana e agonistica, un ulteriore tassello nel suo percorso. Forse quest’ultima impresa, che ha restituito autenticità al nostro territorio e altrettanto timore per l’impatto delle temperature e della siccità diventerà un libro, forse un documentario. Sicuramente restituisce un quadro sullo stato delle cose e l’urgenza di azioni mirate.

Per questo ho iniziato ad allenarmi in modo specifico sulle due ruote già dai primi giorni di febbraio. Ma per quanto ci si possa allenare, non è possibile prepararsi a tutto. Soprattutto quando, come è successo durante l’estate, ti trovi a pedalare per ore e ore con temperature che hanno raggiunto più volte i 42 gradi. Alla fine, credo che sia stato proprio il caldo la difficoltà più grande dell’intero progetto. In bicicletta il rischio era quello di arrivare allo sfinimento; in montagna, invece, la situazione diventava ancora più complessa del normale, anche perché affrontavo quelle salite da solo.

L’ha supportata uno specialista, un mental coach?

No, il mio mental coach è sempre stata la montagna, e in particolare l’alpinismo solitario. Soprattutto quando apri vie nuove, impari a costruire dentro di te una base solida sulla quale poter fare affidamento quando le situazioni diventano più complicate. Ti abitua alla fatica, alla difficoltà, all’incertezza e alla solitudine. Sono esperienze che insegnano a conoscerti, a riconoscere i tuoi limiti e, soprattutto, a capire come reagire quando le cose non vanno esattamente come le avevi immaginate. È anche per questo che sempre più spesso psicologi, allenatori e preparatori mi chiedono di condividere queste esperienze con altri sportivi, dai giovani emergenti ai professionisti di discipline diverse. E lo stesso accade con i manager di importanti aziende, interessati a capire come affrontare l’incertezza, prendere decisioni e misurarsi con sfide nuove, senza perdere lucidità.

Il caldo anomalo e l’impatto fisico

La variabile indipendente è stata il caldo anomalo. Come ha fronteggiato l’ondata di calore che ha condizionato la prestazione?

Come raccontavo, il caldo è stato l’avversario più duro e ha reso il viaggio molto più difficile di quanto avessi immaginato. Con 42 gradi e una temperatura percepita di 45, durante tappe di oltre 200 chilometri, diventa difficile capire quale sia davvero il proprio limite e, soprattutto, come reagirà il corpo. Dal punto di vista fisiologico, tutto può diventare imprevedibile. Mi sentivo bene, ma dovevo continuamente ridurre le andature e modificare i programmi in funzione delle condizioni. Ho bevuto moltissimo e assunto sali, ma in situazioni simili la preparazione, da sola, non basta. Devi essere capace di adattarti continuamente, ascoltare il corpo e accettare di cambiare strategia. Alla fine, però, la risorsa più importante rimane la forza mentale: quella capacità di andare oltre il limite, senza ignorarlo, e di riuscire ogni volta a spostarlo un po’ più avanti.

In una situazione così anomala sul versante climatico, c’è stato un momento di scoramento?

I momenti di grande caldo sono stati sicuramente i più difficili. In condizioni simili non esiste un modo per “vincere” la situazione: bisogna adattarsi. L’esperienza maturata in montagna mi ha aiutato a riconoscere i miei limiti e, soprattutto, a capire fin dove potevo spingerli senza oltrepassarli. Molti professionisti e amici, conoscendo le condizioni, mi hanno invitato a fermarmi. D’altronde nelle stesse settimane competizioni di endurance come l’IronMan venivano annullate per il caldo ma alla fine, però, la decisione spettava a me. Sentivo di avere ancora quel margine necessario per continuare, ma ero consapevole che un errore di valutazione avrebbe potuto avere conseguenze anche molto gravi. È proprio in quei momenti che l’esperienza diventa fondamentale: non per eliminare il rischio, ma per imparare a riconoscerlo e decidere come affrontarlo.

C’era un gruppo che la affiancava nelle tappe?

C’erano due amici, Luca Rolli e Giacomo Berthet, un fotografo e un videomaker, che mi seguivano a distanza con un camper. Due persone eccezionali che si sono affezionate al progetto e che, con la loro presenza, mi hanno aiutato a rimanere concentrato e a portarlo a termine. Ovviamente non potevano pedalare, scalare o camminare al posto mio, ma sapere che c’erano è stato un grande supporto, soprattutto nei momenti più difficili. E poi, lungo il percorso, soprattutto nelle tappe di montagna più accessibili, trovavo sempre qualcuno che voleva condividere un tratto del viaggio. Pochi minuti o qualche ora insieme, condividendo la fatica e la bellezza delle montagne d’Italia.

Il cambiamento climatico: le conseguenze

Questo progetto ha confermato quanto il cambiamento climatico stia incidendo sul nostro Paese e sulla montagna?

Sì. La cosa che mi ha colpito maggiormente è stata la mancanza d’acqua. Attraversando l’Italia, da sud a nord, ho incontrato fiumi e torrenti completamente secchi già all’inizio dell’estate, in un periodo in cui dovrebbero essere ancora alla loro massima portata. Sulle montagne più alte, come il Monte Bianco, il Monte Rosa, l’Ortles e la Marmolada, ho invece osservato condizioni di grande sofferenza. Anche durante la notte, a quote superiori ai 4.000 metri, le temperature rimanevano sopra lo zero, con conseguenze importanti anche sulla sicurezza. Ghiaccio e neve fondevano continuamente, trasformandosi in ruscelli, mentre le scariche di pietre, seppure lontane dagli itinerari, si ripetevano con una frequenza impressionante. Sono immagini che rendono evidente come la crisi climatica non sia qualcosa di lontano o astratto: è già qui, davanti ai nostri occhi, e la montagna è uno dei luoghi in cui i suoi effetti si manifestano più chiaramente.

Quali aree delle nostre regioni l’hanno preoccupata di più?

In generale, le Alpi orientali stanno vivendo una situazione più critica rispetto a quelle occidentali, anche per la diversa disponibilità di acqua legata alla presenza e alla fusione dei ghiacciai. Ma il problema riguarda l’intero territorio: l’aumento delle temperature sta modificando equilibri che per secoli abbiamo dato per scontati. Quando inizi a vedere fiumi e grandi corsi d’acqua in secca, non puoi più considerarlo un episodio isolato. È un segnale che dovrebbe farci riflettere non tanto sulle attività outdoor che potremo o non potremo praticare in assenza delle condizioni ideali, ma su qualcosa di molto più importante: l’acqua è indispensabile alla nostra sopravvivenza. La montagna è una delle prime sentinelle di questi cambiamenti. Se l’acqua comincia a mancare lassù, prima o poi le conseguenze si faranno sentire anche a valle, in tutto il territorio. Ecco perché non possiamo continuare a rimandare: dobbiamo agire adesso, finché siamo ancora in tempo.

La situazione sull’arco alpino e degli Appennini

Che cosa le è rimasto degli Appennini e delle montagne del Centro e del Sud?

Alcune zone delle Alpi, come le Giulie, così come diversi territori dell’Appennino, mi sono sembrate decisamente più selvagge. La minore presenza di infrastrutture e di collegamenti con gli impianti di risalita lascia spazio a una montagna più preservata, più autentica. È una peculiarità che dovremmo avere la capacità di conservare. Quando penso al Centro-Sud mi vengono in mente le Marche, l’Abruzzo e il Parco Nazionale del Pollino: territori che sono già una risorsa e che potrebbero diventarlo ancora di più proprio perché hanno saputo mantenere una forte identità. Non credo debbano essere trasformati per diventare attrattivi, perché lo sono così come la natura ce li ha fatti conoscere, dunque valorizzati per ciò che sono. La sfida è costruire un modello di turismo più lento, sostenibile e distribuito durante tutto l’anno, capace di vivere le montagne non soltanto nelle stagioni di maggiore affluenza, ma in ogni periodo, rispettandone i tempi, le caratteristiche e l’identità.

Ridurre l’impronta carbonica

Sostenibilità è la parola chiave: che cosa si può fare concretamente per rispettare l’ambiente e l’ecosistema concretamente e compatibilmente con il desiderio di viaggiare?

Sostenibilità è una parola che rischia di essere usata per tutto e, proprio per questo, di perdere il suo significato. Per me significa innanzitutto ridurre la nostra impronta carbonica. Viaggiare e spostarsi produce inevitabilmente CO₂, ma possiamo cambiare molte delle nostre abitudini quotidiane: consumare meno, comprare meno, ridurre gli sprechi e fare scelte più consapevoli, anche nell’alimentazione e nell’abbigliamento. Nelle città, ad esempio, dovremmo restituire spazio alla natura, sostituendo dove possibile cemento e asfalto con alberi e aree verdi. Meno consumo, meno spreco e maggiore consapevolezza nelle nostre scelte. E poi ci sono le montagne. Nei territori dove la neve sta progressivamente venendo meno, dobbiamo avere il coraggio di ripensare il futuro, riqualificando ciò che già esiste e scegliendo gli interventi insieme alle comunità locali. Non possiamo imporre modelli dall’alto: dobbiamo preservare le micro-comunità, ascoltare le loro esigenze e, soprattutto, ascoltare i montanari. Perché chi vive la montagna ogni giorno conosce meglio di chiunque altro le sue fragilità, ma anche le possibilità per costruirne il futuro.

Nel documentario girato in Africa sono stati mostrati gli effetti della siccità e del cambiamento climatico.

In Africa ho documentato alcuni dei territori più colpiti dalla siccità e lì capisci immediatamente quanto l’acqua sia legata alla salute dell’ambiente e alla vita delle persone. Il cambiamento climatico, però, non colpisce tutti allo stesso modo: l’Africa contribuisce in misura molto più ridotta alle emissioni globali di CO₂, ma è tra i continenti che ne subiscono maggiormente le conseguenze. La siccità può significare perdita del territorio, migrazione, malattia e riduzione delle aspettative di vita. È per questo che la crisi climatica non può essere affrontata come una questione locale: è un problema globale e riguarda il futuro di tutti noi. E chi ha bisogno deve essere aiutato. Anche per una ragione molto semplice: nella vita, tutti vorremmo avere qualcuno al nostro fianco quando ci troviamo ad affrontare le situazioni più difficili. Quando visiti certi luoghi, però, capisci che per alcune persone la difficoltà non è un’eccezione, ma la quotidianità. Non vivono semplicemente una vita più difficile della nostra: spesso lottano ogni giorno per sopravvivere.

L’incontro con le persone durante il viaggio l’ha arricchita e aiutato più di quanto ritenesse possibile?

Sì. Una delle cose più belle di Endurance Italia sono stati proprio gli incontri. Ho conosciuto persone legate profondamente alla natura, alla montagna e alle proprie radici di montanari, a qualsiasi latitudine. In molti mi hanno reso partecipe delle grandi avventure vissute sulle montagne di casa; altri mi hanno raccontato episodi di storia locale che non si trovano in nessun libro; altri ancora mi hanno regalato racconti e leggende capaci di far sognare. Ho imparato qualcosa da ognuno di loro e ne sono profondamente riconoscente. Come me, anche loro, così come chiunque viva davvero la montagna, hanno una forte consapevolezza di quanto il clima stia cambiando. E ho ritrovato la convinzione che muoversi lentamente, con le proprie forze, sia uno dei modi più autentici per entrare in relazione con un territorio e con le persone che lo abitano. È stata una conferma di ciò che penso da sempre: lo sport e la montagna possono essere un linguaggio universale, capace di mettere in relazione persone, culture e territori molto diversi tra loro. A tutte le persone che ho incontrato lungo questo viaggio devo un grazie. E un grazie lo devo anche al Paese più bello del mondo: l’Italia.