Hickman si presenta: "Sono felice"

E' stato ufficialmente presentato a stampa e sponsor, nel pomeriggio di oggi, il nuovo rinforzo dell’Allianz Pallacanestro Trieste: Richard Marciano Hickman, meglio conosciuto come “Ricky”, è il secondo rinforzo di mercato per la formazione biancorossa, dopo Deron Washington.

Queste le parole di Ricky ai giornalisti: "Sono davvero felice di essere approdato a Trieste. Ho avuto l’opportunità di parlare di questa piazza con diversi giocatori che conosco e tutti quanti mi hanno subito citato il grande attaccamento dei tifosi e l’organizzazione della società. Abbiamo tutte le potenzialità per fare bene, già domenica contro i campioni d’Italia in carica credo che abbiamo dimostrato le nostre qualità, soprattutto difensive, e non vedo l’ora di dare il mio contributo per cercare di raggiungere gli obiettivi che la società si è prefissata".

“La carriera di Ricky parla da sola – ha confermato anche Eugenio Dalmasson – la sua esperienza e la sua personalità in campo sono proprio quello di cui abbiamo bisogno per uscire dai momenti di fragilità. La scelta per rinforzare la squadra è ricaduta su un giocatore con le caratteristiche giuste, che ha già avuto esperienza in Italia e poi nei top club europei. Sicuramente gli daremo il tempo per integrarsi e per trovare la migliore forma possibile. Ringrazio la società per averci dato questa opportunità. Il nostro obiettivo resta il mantenere la categoria per la società, per la città e per i nostri sponsor”.

SPORTAL.IT | 14-01-2020 17:25