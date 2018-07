Hierro non chiude la porta alla Spagna

Il suo potrebbe essere il mandato più breve nella storia della Nazionale spagnola e forse non solo di quella. Nominato ct il 13 giugno dopo l’esonero di Lopetegui, Fernando Hierro potrebbe dire addio al ruolo già il 2 luglio dopo l’amara eliminazione dal Mondiale ad opera della Russia.

L’ex bandiera del Real Madrid non è entrato nel merito del proprio futuro, limitando ad assumersi le responsabilità per il ko: “Continuare o meno non è una decisione mia e comunque dopo una eliminazione il mio pensiero non conta. La squadra si è comportata in maniera professionale ed è stata un piacere poterla allenare, non ho nessun rimprovero da fare ai ragazzi che hanno prodotto uno sforzo eccezionale. Le responsabilità sono solo mie. Purtroppo sapevamo che dagli ottavi in poi non c’è margine di errore. Attaccare contro una squadra tutta chiusa è sempre molto complicato".

SPORTAL.IT | 01-07-2018 20:40