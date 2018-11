Higuain a Roma per la grazia

Gonzalo Higuain venerdì sarà a Roma di fronte alla Corte d’Appello Federale per richiedere la riduzione della squalifica di due giornate in seguito all’espulsione del match di San Siro contro la Juventus.

Serata da incubo quella per il Pipita che prima ha sbagliato un rigore, deviato da Szczesny sul palo sul risultato di 1-0 per i bianconeri, e poi è stato allontanato dall’arbitro Mazzoleni per le eccessive proteste che gli sono costate due giornate di squalifica che gli faranno saltare, sicuramente, l’incontro da Champions con la Lazio e, forse, quello con il Parma a Milano.

Nella Capitale Higuain sarà accompagnato dai legali del Milan. I rossoneri hanno lasciato libertà al proprio numero 9 di recarsi all’appello.

L’ex attaccante di Juventus e Napoli ha l’intenzione di ricostruire le circostanze dell’accaduto e ribadire che è vero che la sua protesta è eccessiva nei modi ma non ha mai rivolto espressioni offensive al fischietto di Bergamo.

Gli avvocati di Casa Milan sono fiduciosi visto il precedente di Ciro Immobile, anche lui squalificato per due turni che poi furono trasformati in uno solo.

Decisivo, ancora una volta, sarà il referto arbitrale compilato da Mazzolleni, coadiuvato dai suoi assistenti, dopo la sfida del Meazza. Infatti, se l’arbitro non avrà fatto cenno di alcun insulto rivoltogli da Higuain a lui o agli altri direttori di gara, allora sì che il Milan può sperare di recuperare il suo bomber per la sfida contro gli uomini di D’Aversa.

Il verdetto è atteso già nel pomeriggio di venerdì.

In attesa della querelle-Higuain, Gennaro Gattuso fa la conta dei calciatori disponibili e dall’infermeria arrivano, finalmente, delle buone notizie. Infatti, Davide Calabria e Hakan Calhanoglu sono completamente recuperati per la sfida contro i biancocelesti.

Mentre per Strinic e Conti il rientro in campo è atteso nelle prossime settimane, con il terzino ex Atalanta che sta riguadagnando la condizione fisica dopo il doppio infortunio al ginocchio.

SPORTAL.IT | 22-11-2018 19:30