Higuain al Milan, ecco cosa blocca l'affare

Gonzalo Higuain e il Milan sono vicinissimi, ma manca ancora un passaggio fondamentale per la fumata bianca: il Pipita pretende la buonuscita dalla Juventus.

Giornata passata negli uffici dei bianconeri da parte del fratello-agente Nicolas per trovare un accordo sulla cifra: la richiesta è di 4,5 milioni di euro, mentre è stato raggiunto l’accordo per il suo ingaggio in rossonero da 6 milioni netti a stagione.

Per ora, Marotta non ha nessuna intenzione di accontentare le richieste dell’argentino e quindi non ha dato il via libera alla maxi-operazione fra la Juve e i rossoneri, che vede protagonisti Leonardo Bonucci, pronto al rientro a Torino, mentre Mattia Caldara e l’ex Napoli si aggregherebbero alla rosa di Gennaro Gattuso.

Il direttore dell’area tecnico-sportiva del club di via Aldo Rossi, Leonardo, nella giornata di martedì ha raggiunto un accordo con l’agente del difensore classe 1994, Beppe Riso per un contratto di 5 anni da 2,2 milioni di euro a salire. Mentre la Juve ha già in mano il benestare di Bonucci.

Il capitano rossonero non dovrebbe scendere in campo nell’amichevole in programma nella notte fra martedì e mercoledì, che vedrà i rossoneri affrontare il Tottenham per la seconda uscita dell’International Champions Cup, per non rischiare di incappare in un infortunio che farebbe saltare l’intero affare.

La fumata bianca, quindi è imminente, ma manca ancora qualcosa come testimoniano le parole di Beppe Marotta ai cronisti presenti sotto gli uffici juventini di Milano: “Tutto fatto? Mica tanto”. Una piccola doccia gelata per i tifosi milanisti che aspettavano l’ufficialità già dell’affare.

L’ottimismo rimane, anche perchè si è arrivati troppo avanti per un clamoroso naufragio della trattativa e la dirigenza juventina e Nicolas Higuain hanno in programma un nuovo incontro nella giornata di mercoledì per raggiungere un accordo definitivo sulla buonuscita.

SPORTAL.IT | 31-07-2018 22:10