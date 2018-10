Higuain attacca la Juve: "Mi hanno cacciato"

In una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, Higuain, a pochi giorni dal Derby, è tornato sul suo addio alla Juventus: "Sentimenti di rivalsa? No, nessuno. Il mio è un sentimento di affetto perché mi hanno trattato benissimo. Compagni e tifoseria mi hanno dato un affetto enorme. Però non ho chiesto io di andare via. Praticamente, lo dicono tutti, mi hanno cacciato".

Poi si parla anche del rapporto, difficile, con De Laurentiis ai tempi in cui il Pipita giocava con la casacca del Napoli: "Lavezzi si è lasciato male, Cavani idem, con Sarri in panchina è stato contattato un altro allenatore, e con me si è preso 94 milioni. Tutti hanno problemi con lui e la gente insulta gli altri. Io con i tifosi del Napoli non ho nulla da dire di negativo, sono stati tre anni bellissimi".

SPORTAL.IT | 18-10-2018 09:00