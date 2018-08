Higuain-Bonucci, arriva il clamoroso annuncio

Gonzalo Higuain e Mattia Caldara al Milan, Leonardo Bonucci torna alla Juventus: il mega affare tra i rossoneri e i bianconeri, che segue di poco quello storico di Cristiano Ronaldo, si è concluso con una fumata bianca dopo settimane di trattative.

Il direttore sportivo del Milan Leonardo inaugura la sua avventura in rossonero con un doppio colpo da urlo: dopo le resistenze degli ultimi giorni, Gonzalo Higuain ha accettato il prestito oneroso al Milan a 18 milioni con diritto di riscatto fissato a 36 milioni di euro, formula fondamentale in ottica Fair Play Finanziario per il club meneghino.

Inoltre il Pipita ha detto sì anche per quanto riguarda l’ingaggio (percepirà 8,5 milioni di euro circa l’anno), ed è stato trovato un punto d’incontro sulla buonuscita che la Vecchia Signora gli doveva corrispondere.

Tutto ok anche per lo scambio alla pari a 40 milioni tra Bonucci e Caldara: il procuratore dell’ormai ex capitano rossonero, Alessandro Lucci, ha trovato l’intesa sul contratto con Marotta e Paratici. Il Milan si era invece accordato da giorni con l’ex Atalanta. Entrambi i giocatori vengono valutati 40 milioni di euro in modo da generare una plusvalenza di circa 28 milioni per i bianconeri e di 8 per i rossoneri. Inoltre, Leonardo è riuscito a vincere la resistenza di Marotta, evitando di inserire la clausola di recompra nel contratto di Caldara.

Finisce così dopo una sola stagione l’esperienza di Bonucci a Milano. Mancano solo le firme, ma l’affare è fatto.

Gattuso si era espresso così sul possibile arrivo di Higuain: “C’è poco da dire. Ci sono i dirigenti che ci stanno lavorando. E’ un giocatore che è da tanti anni che fa gol, ma fino a quando non arriva, non ho nulla da dire. Quando arriverà dirò quello che penso. In questo momento parlo di chi ho a disposizione ovvero Cutrone, Kalinic e André Silva”. E’ stato accontentato.

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

Calciomercato: il tabellone acquisti-cessioni

SPORTAL.IT | 01-08-2018 17:35