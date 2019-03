Higuain cerca squadra, la Roma ci pensa

Higuain sta vivendo la stagione peggiore della sua lunga carriera. Dopo i sei mesi, assolutamente negativi, al Milan, il Pipita sperava di riscattarsi con la casacca del Chelsea, grazie alla presenza del suo maestro Sarri. Al momento, il suo impatto sui Blues non è stato quello sperato. L'argentino sta faticando enormemente e, l'impressione, è che, al termine della stagione, il Chelsea possa decidere di rispedire il Pipita alla Juventus (è sotto contratto con i bianconeri sino al giugno del 2021).

Higuain, alla Juventus, non resterà. La presenza di CR7 e di tanti altri attaccanti, lo costringerebbe a fare da comprimario. Un’opzione che un giocatore del valore di Higuain non può accettare. Da qui la necessità di cercarsi una nuova sistemazione. A 31 anni, l'argentino si sente ancora in grado di giocare a livelli importanti, quindi difficile che possa prendere in considerazione mete come Cina o Stati Uniti.

Secondo quanto riportato da Sportal, la Roma ci starebbe pensando. Il possibile addio di Dzeko al termine della stagione in corso, costringerebbe i giallorossi a cercare una punta di valore per sostituire il bosniaco. Belotti, attaccante del Torino (valutato circa 50/60 milioni di euro) non convincerebbe a pieno. Attenzione al nome del Pipita. La sua grande voglia di riscatto potrebbe fare la differenza. Molto dipenderà dal finale di stagione della Roma. La qualificazione alla prossima Champions League pare una condizione necessaria per ipotizzare l'acquisto del Pipita (che, comunque, dovrà ridursi, sensibilmente, lo stipendio). Un altro fattore sarà il nome del nuovo tecnico. Il suo parere sarà determinante nella scelta della punta. Higuain potrebbe diventare un’occasione di mercato interessante.

SPORTAL.IT | 22-03-2019 09:25