Higuain crolla, Ronaldo sfata il tabù: la Juventus riparte

Sei mesi e mezzo dopo il palpitante 3-2 contro l’Inter che valse di fatto la conquista del settimo scudetto consecutivo, San Siro è ancora dolcissimo per la Juventus. I bianconeri si mettono alle spalle la sfortunata sconfitta contro il Manchester United in Champions League passando sul campo del Milan e riportando a sei i punti di vantaggio sul Napoli che sabato sera aveva vinto in rimonta in trasferta contro il Genoa. Scivola indietro invece l’Inter, che paga caro il tracollo di Bergamo dopo sette vittorie consecutive: adesso Spalletti vede il primo posto lontano nove punti a venti giorni dallo scontro diretto in programma in casa dei bianconeri che fissano un nuovo record di punti: nessuno in A ne aveva mai fatti 34 dopo 12 giornate.

Il Milan si ferma invece dopo sei risultati utili consecutivi, ma contiene i danni in chiave corsa al quarto posto grazie al pareggio della Lazio contro il Sassuolo. Doveva essere la sfida degli ex, Bonucci e Higuain, o di Cristiano Ronaldo, mai a segno su azione al “Meazza”, ma è stato così solo in parte. Il portoghese ha infatti sfatato uno dei pochi tabù della carriera, salendo nel finale a otto gol in campionato, uno in meno del capocannoniere Piatek, ma il vero match-winner è stato Mario Mandzukic.

Il croato è stato autore del gol che ha spaccato la partita dopo appena otto minuti, di testa su cross dalla sinistra di Alex Sandro, mettendo la partita sui binari giusti per la Juventus sul piano tattico e costringendo il Milan a una partita di rincorsa che si è rivelata una montagna troppo ripida da scalare per i mezzi attuali della squadra di Gattuso, che ha provato a scandire i ritmi del gioco, ma su ritmi troppo bassi e cadenzati e con poche idee che hanno fatto il gioco di una Juventus come sempre compassata, fin troppo leziosa per larga parte della gara nella gestione del vantaggio minimo, ma solida in difesa e poi fredda nel chiudere i conti con un tap in di Cristiano su tiro di Cancelo respinto da Donnarumma.

I succitati ex comunque sono stati protagonisti a proprio modo. Bonucci attraverso l’esclusione a sorpresa dalla formazione titolare, ammantata di mistero: richiesta del giocatore o scelta tecnica, fatto sta che il difensore si è detto sorpreso nel pre-gara e che il sostituto scelto da Allegri, Medhi Benatia, non ha ripagato la fiducia dell’allenatore bianconero entrando… nella partita di Higuain. Attesissimo, il Pipita è stato tradito ancora una volta dai nervi in una gara che l’argentino sentiva ovviamente più di ogni altra: poco incisivo, nervoso e poco servito, il numero nove rossonero è di fatto scomparso dal campo dopo il rigore sbagliato al 40’, concesso dal Var per un fallo di mano dello stesso Benatia.

Il tiro angolato dell’ex bianconero è stato deviato sul palo da Szczesny, indirizzando la serata di tutto il Milan e del suo giocatore di punto, uscito progressivamente dalla gara fino al triste finale quando, al 40’ della ripresa, dal taschino dell’arbitro di Mazzoleni è uscito un cartellino rosso: ammonito per un fallo su Benatia, Higuain non c’ha più visto, protestando con veemenza per poi scoppiare in lacrime dopo l’espulsione, lasciando il campo consolato da compagni vecchi e attuali. Adesso per l’argentino si prospetta una lunga squalifica con alle porte, dopo la sosta, lo scontro diretto contro la Lazio.



SPORTAL.IT | 11-11-2018 22:40