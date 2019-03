Higuain dice basta: "In molti saranno contenti"

Gonzalo Higuain chiude un capitolo importante della sua vita e della sua carriera da calciatore. Il Pipita ha infatti rilasciato un'intervista a 'Fox Sports Argentina' in cui ha annunciato il suo addio alla nazionale albiceleste. E lo ha fatto certamente non sottovoce, rispondendo anzi a tutti coloro che lo hanno criticato nel corso degli anni.

"Mi ha scritto Scaloni e gli ho fatto sapere che il mio ciclo con la Nazionale è finito – ha fatto sapere l'ex centravanti di Napoli, Juventus e Milan, ora al Chelsea -. Ho voluto parlare con lui per spiegargli il mio punto di vista. Per me è giunto il momento di godermi un po' di più la mia famiglia".

Higuain è quindi passato all'attacco, in particolare nei confronti di coloro che lo hanno giudicato un giocatore che non è riuscito a diventare decisivo con la casacca della sua nazionale: "Durante il mio periodo con l'Argentina abbiamo fatto cose positive, non è stato un fallimento. Il fallimento ci sarebbe stato nel caso in cui non fossimo riusciti a qualificarci per un Mondiale, non certo giocare tre finali, anche se le abbiamo poi perse".

"Io ho sempre dato tutto per la Nazionale, ma in tanti mi hanno criticato. Spesso si è discusso più dei gol che ho sbagliato rispetto a quelli che ho segnato. Ora però il mio ciclo è finito e in molti saranno contenti. In questo modo potranno smettere di preoccuparsi della mia eventuale presenza o meno, potranno concentrarci solo su quelli che ci saranno", ha aggiunto Higuain, che certo non ha scelto di andarsene dalla Nazionale in punta di piedi.

Higuain, ancora di proprietà della Juventus, è stato finora pagato 9 milioni dal Chelsea per il primo anno di prestito e ora i Blues dovrebbero sborsarne altri 18 per prolungare l'accordo per un'ulteriore stagione. Da Londra stanno però provando a strappare uno sconto, che da Torino non sembrano disposti a concedere. Rendendo il futuro di Higuain nebuloso anche per quanto riguarda l'esperienza nei club.

SPORTAL.IT | 28-03-2019 22:50