Higuain, è arrivata la squalifica

E’ arrivata la decisione del giudice sportivo sulla squalifica di Gonzalo Higuain, espulso nell’ultima gara di campionato contro la Juventus.

L’attaccante argentino è stato fermato per due giornate e dovrà saltare le partite contro Lazio e Parma. Questo il comunicato del giudice sportivo: "HIGUAIN Gonzalo Gerardo (Milan): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Terza sanzione); per condotta gravemente irriguardosa nei confronti del Direttore di gara, essendosi avvicinato al medesimo, all'atto dell'ammonizione per proteste al 38° del secondo tempo, in modo scomposto e minaccioso, e avendo reiterato platealmente le proteste al momento dell'allontanamento dal terreno di giuoco".

Evitate le tre giornate di squalifica che, alcuni quotidiani sportivi, riportavano durante la giornata di ieri. Un gesto che ha fatto molto discutere nelle ultime ore e di cui lo stesso Higuain si è pentito a fine gara: “Vorrei chiedere scusa alla squadra, a Gattuso e ai tifosi per il mio atteggiamento – ha dichiarato il Pipita – Mi prendo la responsabilità per quello che ho fatto, non succederà più. Non sono un robot, sono un giocatore che sente molto certe emozioni. Però lo ammetto: non sono stato da esempio ai bambini e mi dispiace”.

I suoi ex compagni della Juve sono intervenuti a fine match per dire la loro su quanto accaduto. Su tutti Mehdi Benatia, protagonista del fallo che ha poi portato Higuain alle proteste con l’arbitro: “Non so cosa gli sia successo, si è arrabbiato ma non ha detto nulla di grave. Spero non prenda tante giornate perché è fondamentale per il Milan. Noi abbiamo grande rispetto per Gonzalo, per due anni ci ha fatto vincere le partite qui alla Juventus”. Anche Szczesny ha difeso il suo ex compagno: “Mi spiace per quanto successo: Higuain è veramente un ragazzo d’oro”.

13-11-2018 14:55