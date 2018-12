Higuain e Donnarumma salvano Gattuso, ma c'è la tegola Suso

L’ultima partita della Serie A del 2018 e del girone d’andata sorride al Milan e soprattutto a Rino Gattuso. Al termine di una settimana che era diventata incandescente dopo il pareggio di Frosinone i rossoneri rinascono battendo in rimonta la Spal e rilanciandosi nella corsa al quarto posto. Al giro di boa il Diavolo arriva in quinta posizione con 31 punti, appena uno in meno della Lazio e uno in più della Roma. Sarà una volata appassionante lunga un girone intero, con tre squadre in tre punti per un solo posto, ma oltre alla vittoria il Milan ha tanti altri motivi per festeggiare. A partire dal gol ritrovato, dopo più di quattro partite di digiuno, per proseguire con le buone soluzioni di gioco che la squadra ha mostrato, in particolare nel primo tempo, ma soprattutto dalla rete di Gonzalo Higuain.

L’argentino, chiacchieratissimo nelle ultime settimane per il crollo di rendimento subito dopo l’espulsione e il rigore sbagliato contro la Juventus, è tornato a segnare dopo due mesi, pur al termine di una prova individuale non esaltante: suo il destro rabbioso da pochi passi che al 17’ della ripresa è valso il sorpasso dopo il botta e risposta del primo tempo firmato dall’ex Petagna al 13’ (tiro deviato da Romagnoli) e tre minuti dopo da Castillejo, autore di uno spettacolare sinistro di leggero esterno dal limite dell’area.

Nel primo tempo il Milan ha convinto, aggredendo subito la Spal e creando un’altra buona occasione con Bakayoko, tra i migliori. La squadra di Semplici pareva poter controllare il risultato senza troppi affanni, ma la zampata di Higuain ha orientato la partita. Finale però molto sofferto per un Milan stanco e impaurito: Gattuso ha perso Suso, espulso per un’ingenua doppia ammonizione e costretto a saltare la Supercoppa Italiana del 16 gennaio contro la Juventus, prima di venire graziato dagli errori di Cionek e Petagna e salvato dalla paratissima di Donnarumma allo scadere su Fares.

