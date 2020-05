Higuain e il ritorno in forma perfetta dopo la quarantena

L'autoisolamento obbligatorio nella sua Argentina sembra aver fatto bene a Gonzalo Higuain. Che in questi giorni si è ripresentato a Torino e alla Continassa per la ripresa degli allenamenti, sfoggiando una forma invidiabile.

La 'Gazzetta dello Sport' spiega infatti che rispetto a quanto avvenuto in alcune passate circostanze (soprattutto alla ripresa dei lavori a inizio estate), il 'Pipita' si è ripresentato dai medici del club dopo aver gestito alla perfezione la propria forma fisica in queste settimane. Addirittura, aggiunge la 'Rosea', rispetto alla grande sfida contro l'Inter dello scorso 8 marzo, Higuain pesa attualmente un chilo in meno.

SPORTAL.IT | 23-05-2020 09:41