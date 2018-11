Higuain bloccato: quasi certa la sua assenza

Ora è quasi una certezza: Gonzalo Higuain non sarà a disposizione per la trasferta di Europa League del Milan contro il Betis a Siviglia. L'attaccante argentino non si è allenato a Milanello con il resto dei compagni: il giocatore era uscito durante la partita contro l'Udinese dopo aver sentito una fitta alla schiena.

L'obiettivo numero uno è la partita di domenica sera contro la Juventus, e il Pipita quindi dovrebbe restare a Milano giovedì, mentre la squadra di Gattuso volerà in Andalusia alla ricerca del riscatto dopo la sconfitta nella gara di andata a San Siro.

La presenza dell'argentino nel big match contro i bianconeri resta però incerta, e lo stop totale nella giornata di martedì non trasmette buone sensazioni all'ambiente. In giornata in ogni caso sono previsti nuovi esami per capire il problema e pensare a un rapido piano di recupero. Per il match contro la Vecchia Signora Gattuso punta a recuperare anche Calhanoglu e Bonaventura.

Ringhio a Milan Tv tira dritto e risponde così alle critiche piovutegli addosso nelle ultime settimane: "L'ho vissuto anche da calciatore sulla mia pelle. Sono cose che ho ritoccato con mano dopo tanto tempo. Fanno parte del lavoro, così come i complimenti. Basta poco per tornare dalle stelle alla stalle. L'importante è avere la passione per questo lavoro ed essere coerente con tutti. Siamo legati ai risultati, ma sapevo che tutta la squadra e l'ambiente fossero con me".

Poi punta il dito contro i social: "Sembra che siano passati cent'anni dai miei tempi per come si vive oggi il calcio. Si lavora molto di più sul web, ci sono i tifosi da tastiera, ma quello fa parte del gioco. Da parte mia ci saranno sempre grandissima professionalità e grandissima voglia e ci sarà sempre riconoscenza nei confronti di chi mi ha dato la possibilità di allenare una squadra così importante ad un'età così giovane".

SPORTAL.IT | 06-11-2018 14:00