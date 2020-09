Higuain, il fratello conferma: "Addio senza problemi"

Come spiegato da Pirlo, il futuro di Higuain non sarà alla Juventus. Secondo Nicolas Higuain, fratello/agente del Pipita, sarà un addio “morbido”: “Sono convinto che non ci saranno grossi problemi perché abbiamo un rapporto fantastico con i dirigenti. Rescissione? Penso serviranno alcune settimane anche per questioni logistiche”, le sue parole al Tuttosport.

L’agente del bomber classe 1987 parla anche del futuro: “Abbiamo ricevuto tanti sondaggi da Francia, Inghilterra, Spagna, Cina, Usa… Molte proposte ma nessuna da far tremare le gambe. Valuteremo con calma, ma due cose sono sicure: Gonzalo non giocherà più in Italia. E soprattutto mai al Boca Juniors”.

OMNISPORT | 02-09-2020 09:02