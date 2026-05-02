Higuain irriconoscibile a Miami: perché l'ex bomber di Napoli, Juventus e Milan oggi "sembra Giobbe Covatta"

Il Pipita in posa con un tifoso incontrato in un negozio in Florida spiazza il web: tra ironie e sospetti di IA, la scelta precisa dell'ex attaccante di vivere una vita "normale".

Un appassionato di calcio lo ha incrociato in un negozio di Miami, dove è rimasto a vivere dopo aver chiuso col calcio giocato nel 2022, e gli ha chiesto una foto. E lo scatto con la versione attuale di Gonzalo Higuain, stempiato, barba lunga e con un fisico che non assomiglia più a quello sfoggiato durante gli anni migliori della sua carriera, è diventato in breve virale. Tanto da essere ripreso dalle maggiori testate sportive internazionali, tra cui Marca, El Nacional o le “nostre” Gazzetta e Corriere dello Sport. Che è successo al Pipita? Perché oggi sembra una persona “comune”? Dietro la sorprendente metamorfosi si cela una scelta precisa.

Lo scatto di Higuain in un negozio di Miami

Higuain è stato riconosciuto dal fan all’interno di uno store di articoli sportivi. Già l’abbigliamento è apparso poco curato: canotta, pantaloncini azzurri, sandali, capigliatura non in ordine, barba incolta. Il fisico, poi, riflette la mancanza d’allenamento. Un Higuain talmente distante dai canoni a cui aveva abituato ai tempi della sua esperienza in Serie A, da far ritenere a tanti utenti sul web che in realtà si fosse in presenza di un fotomontaggio o piuttosto di una foto generata dall’Intelligenza Artificiale. Niente di tutto questo. La foto è autentica. È proprio l’ex centravanti argentino che oggi si presenta così. E lo fa – legittimamente – senza alcuna remora.

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Foto tratta dai social

La depressione e la nuova vita di Gonzalo

Già nelle ultime fasi della sua esperienza da calciatore, a Miami, il Pipita aveva dato indizi su una possibile svolta. L’aspetto sempre meno curato e una vita sempre più lontana dai canoni di un atleta erano in realtà il riflesso della profonda crisi vissuta in seguito alla scomparsa della madre, avvenuta nel 2021, e alle difficoltà a “sentirsi” ancora parte del mondo del calcio, da cui ha avuto una vera e propria crisi di rigetto. Higuain, come raccontato in diverse inteviste, ambisce a vivere una vita lontana dai riflettori, a sentirsi una persona “normale”. I giudizi della gente, in passato, lo hanno ferito. L’ambizione, invece, non gli manca: oggi Higuain gioca a padel, anche a discreti livelli.

Il record di gol e le ironie del web: “Non è lui”

In carriera Higuain ha vestito le maglie di River Plate, Real Madrid, Napoli, Juventus, Milan, Chelsea e Inter Miami, oltre che della Nazionale argentina. Proprio a Napoli, nel 2015-16, ha vissuto la sua stagione migliore, quella dello storico record di marcature in una stagione di Serie A: 36 reti, primato poi eguagliato quattro anni dopo da Ciro Immobile. Vederlo oggi in questo suo nuovo “stile” ha sorpreso il web. “Sembra Giobbe Covatta” e “Ma dai, non è lui” i commenti più frequenti e gettonati. In realtà si tratta proprio di Gonzalo Higuain. Orgoglioso e sereno, dopo la svolta esistenziale che l’ha aiutato a superare un momento difficile.