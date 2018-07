Higuain-Juventus, addio vicino: ma Sarri spiazza l'argentino

Sabato 28 luglio sarebbe dovuto essere il giorno dell’incontro della verità tra le dirigenze di Juventus e del Chelsea per parlare del possibile doppio trasferimento a Londra di Daniele Rugani e Gonzalo Higuain. Una trattativa che potrebbe fare contenti tutti, i blues pronti a mettere due fedelissimi a disposizione di Sarri e i campioni d’Italia che hanno bisogno di liquidità per chiudere il mercato in entrata. A Nizza, però, dove il Chelsea ha affrontato l’Inter in amichevole, il ds bianconero Fabio Paratici non è stato avvistato. L’incontro con Marina Granovskaia, la plenipotenziaria del mercato dei londinesi, potrebbe essersi comunque svolto, magari lontano dalle telecamere indiscrete. Quel che è certo è che le parti non potranno andare oltre domenica, perché l’inizio della stagione inglese è alle porte e perché la Juventus sta trattando Higuain anche con il Milan. L’attaccante argentino è aperto ad entrambe le soluzioni, a patto di non perdere nulla sul piano economico, anzi. Ormai ai ferri corti con i bianconeri, il Pipita vorrebbe infatti vedere aumentare il proprio ingaggio, pari attualmente a 7,5 milioni netti, o grazie a una firma più “ricca” o attraverso una sostanziosa buonuscita dalla Juventus, ipotesi però cui i campioni d’Italia si oppongono con fermezza.

Al momento lo scenario più probabile vede il Chelsea pronto a spendere una cifra tra i 40 e i 50 milioni per Rugani, rinunciando però a Higuain, che richiederebbe uno sforzo economico troppo alto. Sarri anzi, secondo quanto riportato dal 'London Evening Standard', sembra deciso a puntare su Alvaro Morata, attuale centravanti titolare del Chelsea, avvicinato in passato proprio al Napoli del tecnico toscano, che dunque stima l’attaccante spagnolo al punto da rinunciare alla possibilità di riabbracciare Higuain, il cui futuro sembra quindi sta per tingersi di rossonero. La Juventus è pronta all’ultima apertura: facilitare l’operazione concedendo al Milan il prestito oneroso con obbligo di riscatto per diluire i costi del cartellino (50 milioni) e permettere ai rossoneri di accontentare Higuain sul piano dell’ingaggio.



SPORTAL.IT | 28-07-2018 22:35