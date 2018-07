Higuain-Juventus, è addio: il Pipita studia il clamoroso tradimento

Il calciomercato è anche un gioco d’incastri e non lo si scopre oggi. Capita allora che la Juventus abbia gettato le basi per l’affare Ronaldo grazie alla trattativa con Jorge Mendes per Joao Cancelo, quando cominciò a chiarirsi che l’impossibile poteva diventare possibile. Così, in attesa di capire quali conseguenze avrà l’affare del secolo a livello tecnico sulla Serie A e sull’intero movimento italiano, oltre che sui sogni da Champions dei bianconeri, il resto del mercato può vivere un effetto domino interessante destinato a rivoluzionare gli organici di altre formazioni del massimo campionato, ma pure di altre leghe europee. Attenzione in particolare a ciò che può succedere al Chelsea e al Milan, unite dall’interessamento per Gonzalo Higuain. Il Pipita è più o meno ufficialmente ai ferri corti con la Juventus dopo l’arrivo di CR7: i bianconeri non l’hanno messo sul mercato, ma l’argentino ha capito che non ci sarà più spazio.

La sorpresa è però che oltre alla tentazione di ritrovare Sarri a Londra, nella mente di Higuain sta facendo capolino l’idea di “tradire” davvero la Juventus, passando al Milan. Presunti sms mandati da Higuain a compagni e amici che militano in rossonero potrebbero dare il là a una trattativa clamorosa, un anno dopo l’affare Bonucci: restano da capire solo i margini di manovra del nuovo Milan e la volontà del Fondo Elliott, pronto a stanziare 50 milioni per il mercato, di presentarsi con un super-acquisto da “offrire” ai tifosi e a Gattuso: scenario possibile solo in caso di riammissione all’Europa League, mentre l’alternativa, oggi più alla portata, ma meno affascinante, resterebbe Alvaro Morata. Un budget che sarebbe però al netto di eventuali incassi da cessioni, quelle cui sta lavorando proprio Jorge Mendes. L’agente di Cristiano torna protagonista del mercato italiano perché è pronto per trovare una nuova destinazione a André Silva: il centravanti portoghese, arrivato un anno fa per 40 milioni, non si è certo rivalorizzato nella prima stagione in rossonero, ma il Wolverhampton, squadra in affari con Mendes, e il Valencia sono pronte a farsi avanti. Una potenziale plusvalenza farebbe gola al Milan e potrebbe rendere possibile il sogno Higuain.

SPORTAL.IT | 17-07-2018 14:35