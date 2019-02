Higuain-Juventus: ora può succedere di tutto

Il futuro di Gonzalo Higuain si tinge ancora più di giallo dopo il blocco del mercato del Chelsea voluto dalla Fifa. I Blues sono stati sanzionati per aver violato l'articolo 19 sul trasferimento di giocatori minorenni: dovessero perdere il ricorso, sarebbero costretti a non acquistare giocatori fino a giugno 2020.

Una stangata che potrebbe influenzare pesantemente il futuro del Pipita. Il riscatto del bomber argentino da parte dei londinesi rischia di saltare: il club di Abramovich infatti per poterlo tenere dovrebbe chiudere entro i termini stabiliti e secondo le modalità date dal contratto precedentemente sottoscritto. Non potrà quindi cercare un nuovo accordo con la Juventus per lo sconto del cartellino del giocatore: a giugno quindi l'ex punta del Milan potrebbe tornare a Torino.

L'accordo firmato a gennaio dal Chelsea con la Juventus prevede il possibile rinnovo del prestito per un altro anno a fronte di un pagamento da 18 milioni di euro, o l'acquisto a titolo definitivo a 36 milioni. Lo stop totale del mercato potrebbe costringere il Chelsea a tenersi Higuain per un'altra stagione, spendendo però 18 milioni di euro per un semplice prestito.

Una situazione che quindi mette in posizione di forza la Juventus, che o incasserà senza sconti i milioni per il rinnovo del prestito, o ritroverà il giocatore per poi girarlo a un altro club nella prossima estate. Anche il futuro di Eden Hazard, promesso sposo al Real Madrid, è a forte rischio.

Questo il comunicato della Federazione: "Il comitato disciplinare della Fifa ha sanzionato il club inglese Chelsea FC e la Football Association (la federcalcio inglese) per violazioni relative ai trasferimenti e alla registrazione di giovani giocatori minorenni (al di sotto dei 18 anni). Il Chelsea è stato ritenuto colpevole di aver violato l'articolo 19 dei regolamenti internazionali in ben 29 casi di calciatori minorenni e di aver commesso diverse altre infrazioni in merito ai requisiti per il tesseramento dei giocatori. Il club ha inoltre violato l'articolo 18bis dei regolamenti internazionali in correlazione a 2 accordi conclusi che riguardano calciatori minorenni e che hanno permesso di influenzare diversi altri club in materia di calciomercato. Il comitato disciplinare ha quindi sanzionato il Chelsea con un blocco del mercato e quindi col divieto di registrare nuovi calciatori sia nazionali che internazionali per per le prossime due complete e consecutive sessioni di calciomercato. La squalifica si applica all'intero club ad eccezione della divisione femminile e di calcio a 5 e non vieta la cessione dei giocatori sotto contratto. In aggiunta il club è stato multato per 600mila franchi svizzeri ed è stato concesso un periodo di 90 giorni per regolarizzare la posizione dei suddetti minori".

SPORTAL.IT | 22-02-2019 11:55