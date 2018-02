Gonzalo Higuain tornerà in campo durante Lazio-Juventus.

I bianconeri non vogliono correre rischi e hanno deciso di posticipare il rientro del Pipita che era previsto per la gara di mercoledì in Coppa Italia contro l’Atalanta.

Higuain cercherà di riprendere confidenza con il campo nel match dell’Olimpico per poi farsi trovare in formissima in occasione della gara di ritorno di Champions League contro il Tottenham.

SPORTAL.IT | 26-02-2018 18:30