Higuain, lo sfogo che non ti aspetti

Non si placano gli animi e le polemiche per la precoce e dolorosa eliminazione agli ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018 dell'Argentina di Leo Messi. Dopo avere faticato tantissimo già nel girone, l'Albiceleste si è subito sciolta ed è stata travolta dalla Francia dell'imprendibile Mbappè. Oltre alla 'Pulce', vera e propria delusione della rassegna iridata in Russia, anche il ct Sampaoli è finito nell'occhio del ciclone per le sue scelte di formazione discusse e discutibili.

Il ct argentino, nonostante il fallimento mondiale, non si è dimesso dal proprio incarico, alimentando ulteriormente il malumore di tutti i tifosi argentini. Anche il padre del Pipita Higuain, uno dei grandi esclusi di Sampaoli, non si ha risparmiato un duro attacco al tecnico della Seleccion. "Non trovo davvero una spiegazione valida che possa essere sostenuta, non so perché l'Argentina abbia giocato senza un 'nueve' contro la Francia. Sampaoli avrà avuto le sue ragioni, ma a volte è difficile capirle: hai due giocatori che insieme hanno segnato 600 gol, e non gioca nessuno dei due! Se non ti piace uno, metti l'altro (Aguero, ndr). Abbiamo iniziato con l'idea del ‘nueve’ e finito con Enzo Perez falso ‘nueve’. E' strano…", l'affondo di papà Jorge.

Non sono ore facili per Gonzalo Higuain nemmeno fuori dal campo. Quello del bomber argentino, infatti, è uno dei nomi più chiacchierati in sede di mercato. Mentre i tifosi della Juventus fremono per il possibile arrivo di Cristiano Ronaldo, il Pipita sarebbe sul piede di partenza. Secondo quanto trapela dalle ultime indiscrezioni, infatti, l'argentino sarebbe finito nel mirino del Chelsea, sponsorizzato da Maurizio Sarri, il prossimo allenatore dei Blues. La società londinese sarebbe pronta a versare circa 60 milioni di euro nelle casse del club bianconero, un tesoretto che Marotta e Paratici potrebbero reinvestire per vincere le ultime resistenze di Florentino Perez e del Real Madrid.

SPORTAL.IT | 04-07-2018 17:30