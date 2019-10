Higuain mette nel mirino l'Inter: "Non mi fermo qui"

L'attaccante della Juventus Gonzalo Higuain a Sky ha parlato dopo la vittoria contro il Bayer Leverkusen: "Era una partita importate dopo il pareggio di Madrid. Sapevamo di dover vincere per avvicinare la qualificazione. Abbiamo fatto una grandissima partita contro un grande avversario. Sono felice per i tifosi, per la partita e per il gol. Ora riposiamo perchè domenica abbiamo un'altra battaglia".

La cura Sarri sembra funzionare, il Pipita è rinato: "Sono venuto con una grande determinazione. Voglio dimostrare che posso stare qui, non mi devo fermare. L'annata è ancora lunga e dobbiamo ancora crescere. L'Inter? Domenica abbiamo un'altra battaglia per avvicinarsi al primo posto e lottare per lo scudetto".

SPORTAL.IT | 01-10-2019 23:17