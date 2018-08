Higuain-Milan, Gattuso svela tutto

Il tecnico del Milan Gennaro Gattuso a margine dell'amichevole contro il Tottenham parla del possibile prossimo colpo dei rossoneri, Gonzalo Higuain, e non nasconde più la sua voglia di allenare il Pipita: "C'è poco da dire. Ci sono i dirigenti che ci stanno lavorando. E' un giocatore che è da tanti anni che fa gol, ma fino a quando non arriva, non ho nulla da dire. Quando arriverà dirò quello che penso. In questo momento parlo di chi ho a disposizione ovvero Cutrone, Kalinic e André Silva".

Ringhio aspetta da tempo un attaccante prolifico, dopo le vacche magre della scorsa stagione: i tre sopra citati hanno segnato appena 18 reti complessivamente nella serie A 2017/2018. La trattativa va per le lunghe perché il Pipita non gradisce la formula del prestito e chiede una cessione definitiva. Inoltre vuole 9 milioni di euro d'ingaggio dai rossoneri e 6 milioni di buonuscita dalla Juventus.

Intanto il Diavolo nella notte è stato sconfitto dal Tottenham per 1-0, evidenziando ancora una volta le difficoltà in attacco: "E' stata una bella partita. Specialmente nel primo tempo la squadra mi e' piaciuta molto, abbiamo creato tanto e credo che la sconfitta sia immeritata. Ho avuto buone indicazioni, ho visto una squadra cresciuta rispetto alla partita con il Manchester United, ma sono molto soddisfatto della prestazione", sono le sue parole a Milan Tv.

Nella partita giocata a Minneapolis, i rossoneri sono stati battuti dagli Spurs per 1-0 grazie alla rete di N'Koudou ad inizio ripresa, causata da un errore nell'impostazione di Calabria. Nell'occasione, disattento anche Gigio Donnarumma.

Nei meneghini ha brillato Cutrone, il più pericoloso nell'arco del match. Esordio positivo per Halilovic, Romagnoli per la prima volta capitano complice l'assenza di Bonucci.

SPORTAL.IT | 01-08-2018 10:35