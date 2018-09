Higuain non basta, il Milan dura solo un'ora

Secondo pareggio consecutivo in campionato per il Milan, che dopo il Cagliari si fa fermare anche dall’Atalanta, rinviando la possibilità di affacciarsi nella parte sinistra della classifica. Un risultato che pesa nella corsa verso l’obiettivo della stagione dei rossoneri, ovvero il ritorno in Champions League dopo cinque anni di assenza. Ben di più rispetto alla classifica, inevitabilmente corta e incerta in questa fase della stagione, contano comunque le risposte che i giocatori stanno dando in campo a Gattuso, costretto ad aggrapparsi a quanto di buono visto nel primo tempo, prima del netto calo nella ripresa.

Alla vigilia della partita Gattuso aveva spronato ancora la squadra, chiedendo di assecondare i movimenti di Gonzalo Higuain, riconosciuto da tecnico, spogliatoio e tifosi come il giocatore di riferimento, e a Suso di tagliare il campo cercando di affinare l’intesa con il Pipita. Detto, fatto, il primo gol è arrivato proprio così, dopo meno di due minuti: cross pennellato dello spagnolo e spettacolare girata al volo dell’argentino, al primo gol a San Siro già tutto in piedi di fronte al proprio nuovo eroe. A frenare il Milan è però la necessità di giocare sempre su ritmi molto alti e non facili da sostenere, in particolare a inizio stagione.

Non a caso, appena i rossoneri hanno abbassato i ritmi del pressing è venuta fuori l’Atalanta che, graziata sul 2-0 di Bonaventura annullato per fuorigioco, ha giocato un secondo tempo di spessore, complice l’ingresso di Zapata. Il colombiano ha offerto a Gomez il pallone del pareggio, durato però pochi minuti, perché al 15’ un altro assist di Suso è stato sfruttato questa volta dallo stesso Bonaventura, un altro che ha imparato la lezione di Cagliari. Qui le energie del Milan sono finite e sono emersi i limiti dell’organico di Gattuso: gli ingressi di Bakayoko e Castillejo non sono bastati per arginare gli attacchi della Dea, in campo con quattro attaccanti e pervenuta meritatamente al pareggio con Rigoni, a segno all’ultimo minuto di recupero dopo una respinta di Donnarumma su tiro di Zapata. Gattuso mastica amaro e si deve accontentare dei passi avanti dell’attacco.

