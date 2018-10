Higuain non dimentica: "La Juve mi ha cacciato"

Il Milan era nel destino di Gonzalo Higuain. L’attaccante argentino è l’uomo-copertina nella settimana che conduce al derby di Milano, il secondo della carriera italiana del 'Pipita' dopo quello di Torino, ma il quarto in assoluto, dopo quello vissuto a Madrid e in precedenza il Clasico Boca-River a Buenos Aires

Il clima della stracittadina milanese è però ovviamente tutto diverso rispetto a quello respirato in Piemonte e in Argentina e comunque nell’orizzonte di Gonzalo adesso c’è solo il Milan, del quale è già diventato il punto di riferimento in campo e il simbolo fuori di una squadra che cerca di dare seguito alla rinascita societaria seguita al passaggio di proprietà estivo dalla cordata cinese al Fondo Elliott.

In una lunga intervista a 'La Gazzetta dello Sport', Higuain è infatti tornato sull’addio alla Juventus, spiegando come tutto sia nato proprio da una partita contro il Milan, la finale di Coppa Italia vissuta dalla panchina. Lo strappo, ovviamente, è però coinciso con l'arrivo in bianconero dell'ex compagno a Madrid Cristiano Ronaldo: “Quel giorno ho capito che si era rotto qualcosa. Non ho deciso io di andare via, dopo che hanno preso Ronaldo mi hanno detto che volevano fare il salto di qualità e non potevo restare. Io ho dato tutto. Mi hanno cacciato? Lo dicono tutti, è così, ma non ho sentimenti di rivalsa, ma solo affetto. Il Milan è stata la soluzione migliore, dalla Juve dobbiamo prendere la mentalità vincente”.

Anche a 30 anni compiuti si può essere emozionati per una prima volta: “Ogni derby è speciale, quello di Milano assomiglia a quello di Madrid, poi giocare a San Siro è bellissimo e posso dirlo anche da avversario. Mi sento in forma, sto dando il meglio anche grazie a un allenatore che esprime il calcio che piace a me. Essere allenato da Gattuso è un onore, tutta la squadra è dalla sua parte, lui muore per i suoi giocatori. Assomiglia a Sarri che è il tecnico con cui mi sono trovato meglio”.

Il derby sarà anche la sfida a Mauro Icardi, tema su cui Higuain si mostra freddo: “Gli auguro il meglio, è giovane e ha ampi margini di crescita, ma il calcio non è il tennis, si gioca undici contro undici. Se ci parliamo fuori dal campo? No”.

Tutt’altro che freddezza c’è invece con il presidente del Napoli De Laurentiis: “Lavezzi si è lasciato male, Cavani anche, quando c’era ancora Sarri in panchina è stato contattato un altro allenatore. Tutti hanno da dire con lui, ma evidentemente la colpa è degli altri…” chiude con ironia il 'Pipita'.

SPORTAL.IT | 18-10-2018 12:15