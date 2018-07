Higuain, ora o mai più

Il tempo stringe e non è un caso che il fratello-procuratore di Gonzalo Higuain, Nicolàs, sia giunto in Italia: c’è da discutere della situazione dell’attaccante, che la Juventus ha messo sul mercato dopo l’arrivo di Cristiano Ronaldo, la nuova stella del firmamento bianconero, l’uomo ingaggiato per arrivare alla Champions League.

Chelsea e Milan sono le due destinazioni più probabili per il bomber argentino, che attende un cenno deciso da Londra, con un Maurizio Sarri alle prese con una decisione non facile. Può disporre di Alvaro Morata ma può anche chiedere uno sforzo a Roman Abramovich e riunirsi così con un calciatore che ha dato il meglio quando entrambi erano al Napoli. Il mercato, in Inghilterra, si chiude il 9 agosto. In Italia, invece, il 17. E si preannunciano caldissimi i giorni vicini a Ferragosto.

La Juventus, a cui Bonucci si è proposto come cavallo di ritorno, ha proposto al Milan lo scambio proprio con Higuain, anche se gli ostacoli non sono pochi: a partire dalla volontà del calciatore sudamericano, attratto dall’idea di ritrovare l’antico maestro e di fare un’esperienza in Premier League, per arrivare al tira e molla sulla valutazione del suo cartellino, passando, ovviamente, per la formula da utilizzare nell’operazione: i rossoneri puntano al prestito con diritto di riscatto, versando 20 milioni di euro subito ed eventualmente altri 35 milioni nel prossimo giugno.

Un lunedì delicato per Higuain proprio nel giorno del primo allenamento di Cristiano Ronaldo da calciatore bianconero. Il ‘Pipita’, che è stato tra i protagonisti degli ultimi due scudetti della ‘Vecchia Signora’, fino a qualche settimana fa mai avrebbe pensato di potersi trovare in una situazione del genere. Ma poi è arrivato il colpo del secolo e ora non gli resta che cercare la migliore collocazione possibile.

SPORTAL.IT | 30-07-2018 14:00