Higuain può salutare: la Juve prepara uno scambio con il Chelsea

La permanenza di Gonzalo Higuain alla Juventus è in bilico.

Il club bianconero, dopo il vertice con Massimiliano Allegri, ha definito ufficialmente la strategia del mercato estivo ed il Pipita è stato inserito tra gli elementi sacrificabili.

Come rivela Premium Sport, nella stessa posizione dell’ex attaccante del Napoli ci sono anche Mario Mandzukic e Paulo Dybala: in caso di offerte convenienti la Juventus si siederebbe al tavolo per trattarne la cessione.

Nelle ultime ore sta prendendo piede una pista che avrebbe del clamoroso: i bianconeri potrebbero cedere Higuain al Chelsea in cambio di Morata, fresco vincitore della Fa Cup con i Blues guidati da Conte.

Come si legge sul sito di Premium Sport, al momento si tratta esclusivamente di una ipotesi: quel che è certo è che ai bianconeri piace lo spagnolo e Marotta sarebbe ben felice di riportarlo a Torino dove ha già trascorso due ottime annate.

L’eventuale arrivo di Morata non sarebbe l’unico colpo per il reparto avanzato bianconero: i dirigenti del club piemontese non hanno mai nascosto il forte interesse che c’è nei confronti di Federico Chiesa, fantasista in forza alla Fiorentina.

I gigliati non hanno alcuna di farsi scappare questo giovane talento come accaduto nella scorsa estate con Bernardeschi ma le sirene bianconero si sa, fanno gola. La Juventus però non è l’unica che ha messo gli occhi su Chiesa: sul figlio d’arte c’è anche l’Inter e da molto più tempo anche il Napoli: De Laurentiis, infatti, è un suo forte estimatore.

Tutte queste trattative potrebbero entrare nel vivo solo nel mese di luglio: prima Marotta vuole coprire quei buchi lasciati vuoti dalla partenze di alcuni elementi come Buffon e Lichtsteiner. Per questo la Juventus ha deciso di stringere i tempi e chiudere al più presto per Mattia Perin dal Genoa e per il terzino destro Matteo Darmian che è in uscita dal Manchester United.

