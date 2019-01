Higuain risponde alle critiche di Salvini

L’ultima critica è stata quella di Salvini, il vicepremier aveva nuovamente attaccato Higuain ieri https://sport.virgilio.it/salvini-parole-pesanti-contro-gonzalo-higuain-109731, dandogli del mercenario dopo essersi augurato di non vederlo più ma in questi giorni sul Pipita sono volati insulti e commenti poco piacevoli da ogni dove per la sua scelta di abbandonare la barca rossonera per ricongiungersi con Sarri al Chelsea. L’argentino, che ha debuttato l’altra sera con la maglia dei Blues, ha scelto Instagram per replicare a Salvini e a tutti i suoi detrattori: “Se parlano male di te sentiti orgoglioso, perché significa che la tua vita è più importante della sua. Quando non scherzi con nessuno, ti concentri sulle tue cose e raggiungi certi risultati, sembra che alcune persone siano sconvolte, e nell’affanno di ottenere ciò che sei o hai, lontano dal mettersi al lavoro e sforzarsi di raggiungerlo, si prendono il disturbo di parlare male degli altri”.

LE REAZIONI – Sui social pronte sono arrivate le risposte dei tifosi, tra diversi nostalgici dispiaciuti del suo addio numerosi sono i follower che continuano a condannare il giocatore. C’è chi ironizza (“A Londra si trovano i b-ready? La nutella? “) e chi è furioso: “Ma che parli a fare! Non hai manco avuto le p… di ringraziare i tifosi del Milan, che ti hanno sempre supportato in questi ultimi sei mesi, nonostante tutte le tue partite di m…”.

L’INVITO – O anche: “Da Milanista ti dico che hai sbagliato le tue scelte, ad esempio già a venire a Milano perché si vedeva che non avevi voglia addirittura hai fatto peggio di kalinic per poi a gennaio a lasciare la squadra che ti ha accolto a bracce aperte per andare dove sei adesso, io penso che con questo gesto ti sei bruciato calcisticamente non so come uomo ma come calciatore si.. Auguri ex campione (e non dimenticare mai che quel campione di Cr7 non ha mai criticato le sue ex squadre)” e infine: “Parla con i tuoi pensieri non con le parole di libri da quattro soldi con il valore di uomo senza p… che sei !! Sei l’ultimo che può insegnare i valori della vita!!!“.

